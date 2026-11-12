Escándalo con Hernán Coronel de Mala Fama: su mujer estalló de celos en plena grabación de un programa

El cantante hizo un comentario sobre un amor de su pasado que habría desatado la furia de su actual pareja. La tensión fue tal que tuvieron que editar el programa.

Este jueves en Intrusos revelaron el escándalo que se habría desatado durante la grabación de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, luego de que Hernán Coronel , líder de Mala Fama, hiciera un comentario sobre una relación de su pasado que no le habría caído nada bien a su actual pareja.

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Fue Rodrigo Lussich quien dio a conocer el episodio y contó qué habría provocado el enojo de Berenice, la mujer del cantante y madre de su hija. “Hernán Coronel de Mala Fama grabó PH, habló de un amor como el de la madre de sus hijos, como un gran amor, o el que le abrió las puertas del amor, y su actual novia, Berenice, mujer, madre de su hija, le hizo una escena. La pregunta es ¿se cortó la grabación o se pudo seguir? ¿Qué pasó cuando ella se enojó?”, lanzó el conductor.

En ese momento, Natalie Weber tomó la palabra y reveló que la mujer del músico se encontraba detrás de cámaras cuando escuchó sus declaraciones y no pudo contener su enojo. “ Ella quiso interrumpir, pero el manager de Hernán no se lo permitió” , aseguró la panelista.

Sin embargo, la tensión no terminó ahí. Según contó Weber, durante una pausa de la grabación se produjo una fuerte discusión entre la pareja. “En un momento hubo un corte y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán” , detalló.

“¿Y estaban todos presentes, todos lo escucharon?”, quiso saber Lussich, a lo que su compañera respondió que sí, aunque aclaró que la mujer no llegó a intervenir durante la grabación.

Por último, Daniel Ambrosino sumó un dato que dejó todavía más interrogantes sobre lo ocurrido: aseguró que, después del escándalo, tuvieron que editar el programa. “Así que ahí vamos a ver si pasó algo o si no pasó algo”, concluyó.

ÚLTIMO MOMENTO: ESCÁNDALO EN LA GRABACIÓN DE "PH" CON MALA FAMA @intrusos #Intrusos26Años https://t.co/PhGslZ11zc — América TV (@AmericaTV) November 12, 2026

Tras el escándalo en PH: Podemos Hablar, una actriz se bajó del programa y dio sus motivos

Desde la producción de PH: Podemos Hablar invitaron a una reconocida famosa al programa, pero luego de ver el escándalo que se generó entre Josefina China Ansa y Santiago Maratea, decidió bajarse. Se trata de Araceli González, quien contó que el programa "te lleva a un lugar de polémica".

La actriz habló con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y contó que rechazó la oferta: “Ir a un lugar sin energía… podés cometer muchísimos errores. Es un programa que lleva a un lugar de polémica, eso es real. Siempre sucede algo con los invitados o personajes, todos los años".

“Puede ser atractivo jugar en casa a que otra persona te pregunte algo y que no esté en manos del conductor. Quizás un invitado puede cometer un gran error, por lo que queda mal parada esa persona que pregunto y expone al que tiene que contestar. Ahí hay que ser muy cuidadoso", desarrolló.

En cuanto a la pelea de la China Ansa y Maratea, respaldó al conductor: “Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de p…, simplemente porque es muy fuerte y no lo sabes abordar, o sabes pero te superó. Es muy difícil hablar de algo que ya fue grabado, hecho y que lo vivieron ahí".