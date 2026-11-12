Gladys La Bomba Tucumana ante una pérdida cercana: "No se cómo hacer..."

La cantante Gladys La Bomba Tucumana abrió su corazón y publicó un emotivo mensaje tras la muerte de su sobrino: "Ian, mi chiquito querido...", comentó en redes sociales.
La artista mostró un foto junto con el menor y habló desde el dolor que la atraviesa: "No sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir".
Si bien no detalló cuáles fueron las causas del fallecimiento del niño, la mediática eligió compartir la triste noticia con sus seguidores: "Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones”.
"Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar". "Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar".
La tucumana le sumó un tono místico y religioso al hablarle a Dios para que reciba a su sobrino en sus brazos: “Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”.
La despedida de La Bomba siguió con palabras directas al Ian, su sobrino, que falleció con sólo 12 años: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito”, agregó la cantante, junto a emojis de un corazón, una paloma y manos en oración".