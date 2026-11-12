Gladys La Bomba Tucumana ante una pérdida cercana: "No se cómo hacer..." La cantante compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedir un familiar y habló del profundo dolor, aunque no dio detalles sobre las causas del fallecimiento. Agregar C5N en









La cantante uso las redes sociales para compartir la triste noticia con sus seguidores. Redes sociales

La cantante Gladys La Bomba Tucumana abrió su corazón y publicó un emotivo mensaje tras la muerte de su sobrino: "Ian, mi chiquito querido...", comentó en redes sociales.

La artista mostró un foto junto con el menor y habló desde el dolor que la atraviesa: "No sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir".

Si bien no detalló cuáles fueron las causas del fallecimiento del niño, la mediática eligió compartir la triste noticia con sus seguidores: "Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones”.

"Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar". "Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gladys la Bomba Tucumana (@gladyslabomba18) La tucumana le sumó un tono místico y religioso al hablarle a Dios para que reciba a su sobrino en sus brazos: “Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”.