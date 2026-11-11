11 de noviembre de 2026 Inicio
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Javier Milei difundió un video de despedida al papa León XIV: "Argentina, faro de luz de Occidente"

El registro apareció después de la partida hacia Perú y reúne escenas de las actividades oficiales y religiosas, además del saludo final en Ezeiza. En el mensaje, el jefe de Estado agradeció los cuatro días de estadía y destacó el valor histórico que le atribuyó a la experiencia.

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Javier Milei compartió un video con imágenes de la visita de León XIV a la Argentina.

Javier Milei compartió un video con imágenes de la visita de León XIV a la Argentina.

X: @JMilei (captura de video)

Después de que el Papa León XIV partiera hacia Perú este miércoles, el presidente Javier Milei difundió en su cuenta de X un video con imágenes de la gira apostólica y del saludo en Ezeiza, donde lo despidió personalmente, y definió a la Argentina como "faro de luz de Occidente", en agradecimiento por la visita.

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En el texto que acompañó la publicación, el jefe de Estado agradeció "por estos días" y aseguró que quedarán "grabados en las mejores páginas de la historia de Argentina". El mensaje cerró con un "abrazo gigante" para quienes siguieron las actividades y formaron parte del recorrido apostólico en territorio argentino.

El video recupera distintos momentos de la agenda que el pontífice cumplió durante cuatro jornadas, desde encuentros institucionales hasta celebraciones religiosas, e incluye el saludo entre ambos dirigentes al pie de la escalerilla del avión en el aeropuerto internacional de Ezeiza, durante el cierre de su visita al territorio argentino.

El Presidente despidió al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El Presidente despidió al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La despedida de Javier Milei a León XIV en el aeropuerto de Ezeiza

Antes de que el avión despegara, Milei acompañó al Papa hasta la aeronave y se acercó para despedirlo personalmente. El intercambio quedó registrado durante la ceremonia oficial en Ezeiza, desde donde León XIV partió rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico tras cuatro días de actividades en el país.

En ese momento, el presidente le dijo: "Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos", mientras ambos se estrechaban las manos en la pista del aeropuerto, junto a la escalerilla, en el último contacto entre los dos antes de que el avión de Aerolíneas Argentinas partiera con destino a Perú.

León XIV agradeció el recibimiento en Argentina y recordó al papa Francisco.

León XIV agradeció el recibimiento en Argentina y recordó al papa Francisco.

En sus redes, el Sumo Pontífice también agradeció la recepción y recordó que la Argentina es "cuna de nuestro querido Papa Francisco". En el mismo mensaje, afirmó que el país tiene desde ahora "dos Papas", "uno que ha nacido aquí y otro por adopción". Además, expresó: "¡Hasta siempre mi querida Argentina!".

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