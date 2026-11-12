Petróleo de Malvinas: el Tribunal del Mar dará a conocer el fallo el 28 de noviembre

El organismo, que preside el camerunés Maurice Kamga, dará a conocer su postura sobre si el proyecto Sea Lion puede avanzar según el cronograma.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el sábado 28 de noviembre se conocerá el fallo del caso Malvinas , luego de que el Gobierno presentara una solicitud para suspender el proyecto petrolero Sea Lion.

El presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga , fue el encargado de dar a conocer la fecha tras la última audiencia en Hamburgo, Alemania. De esta manera, los jueces tendrán poco más de dos semanas para resolver.

"Es ahora o nunca" , remarcó la delegación argentina en su ronda de argumentos ante el Reino Unido, al indicar la urgencia de las medidas solicitadas frente a la inminencia de la explotación y daños que ningún laudo posterior podrá reparar. Además, pidió que se tomen cuatro cautelares.

Una posibilidad es que el Tribunal del Mar paralice el proyecto de la compañía hasta que se resuelva la disputa de fondo entre ambos países por la soberanía del archipiélago.

El inicio de la ponencia argentina estuvo a cargo del profesor Marcelo Kohen , quien, en idioma fránces (como uno de los idiomas aceptados por el Tribunal Internacional del Mar) cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando escandalosamente que la cuestión de soberanía no está resuelta.

Luego llegó el turno del letrado neerlandés Nico Schrijver. Durante su exposición se concentró en la urgencia y el riesgo de daño irreparable. Explicó que la situación cambió sustancialmente con la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025: Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la misión oficial del caso, está compuesta por un equipo jurídico de primer nivel, integrado por María Ibarzábal Murphy (Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia), Mario Oyarzábal (consejero legal de la Cancillería) en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca (como co-agente); y los reconocidos internacionalistas Kohen y Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

Qué es la competencia prima facie y porqué es tan importante

La Argentina sostiene que el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia tiene competencia prima facie, es decir, que existen fundamentos jurídicos suficientes para considerar, de manera preliminar, que la disputa involucra la interpretación o la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En términos concretos, la Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El tribunal puede expedirse sobre esta cuestión sin siquiera tratar la cuestión de soberanía.