12 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Petróleo de Malvinas: el Tribunal del Mar dará a conocer el fallo el 28 de noviembre

El organismo, que preside el camerunés Maurice Kamga, dará a conocer su postura sobre si el proyecto Sea Lion puede avanzar según el cronograma.

Por
Una plataforma offshore.

Una plataforma offshore.

Redes sociales

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el sábado 28 de noviembre se conocerá el fallo del caso Malvinas, luego de que el Gobierno presentara una solicitud para suspender el proyecto petrolero Sea Lion.

las autoridades nacionales completaron la segunda ronda ante reino unido: es ahora o nunca
Te puede interesar:

Las autoridades nacionales completaron la segunda ronda ante Reino Unido: "Es ahora o nunca"

El presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, fue el encargado de dar a conocer la fecha tras la última audiencia en Hamburgo, Alemania. De esta manera, los jueces tendrán poco más de dos semanas para resolver.

"Es ahora o nunca", remarcó la delegación argentina en su ronda de argumentos ante el Reino Unido, al indicar la urgencia de las medidas solicitadas frente a la inminencia de la explotación y daños que ningún laudo posterior podrá reparar. Además, pidió que se tomen cuatro cautelares.

Una posibilidad es que el Tribunal del Mar paralice el proyecto de la compañía hasta que se resuelva la disputa de fondo entre ambos países por la soberanía del archipiélago.

Los argumentos que presentó Argentina ante el Tribunal del Mar

El inicio de la ponencia argentina estuvo a cargo del profesor Marcelo Kohen, quien, en idioma fránces (como uno de los idiomas aceptados por el Tribunal Internacional del Mar) cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando escandalosamente que la cuestión de soberanía no está resuelta.

Luego llegó el turno del letrado neerlandés Nico Schrijver. Durante su exposición se concentró en la urgencia y el riesgo de daño irreparable. Explicó que la situación cambió sustancialmente con la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025: Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la misión oficial del caso, está compuesta por un equipo jurídico de primer nivel, integrado por María Ibarzábal Murphy (Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia), Mario Oyarzábal (consejero legal de la Cancillería) en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca (como co-agente); y los reconocidos internacionalistas Kohen y Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

Qué es la competencia prima facie y porqué es tan importante

La Argentina sostiene que el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia tiene competencia prima facie, es decir, que existen fundamentos jurídicos suficientes para considerar, de manera preliminar, que la disputa involucra la interpretación o la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En términos concretos, la Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El tribunal puede expedirse sobre esta cuestión sin siquiera tratar la cuestión de soberanía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El Gobierno se presentará ante el Tribunal Internacional del Mar por la explotación en Malvinas

Lo volvería a hacer una y mil veces, reconoció uno de los creadores de la bandera.

Revelan datos desconocidos sobre la historia de la bandera de Malvinas que se viralizó en el Mundial 2026

Juan Pablo II es recibido por Leopoldo Fortunato Galtieiri en Ezeiza, el 11 de junio de 1982. 
play

Cuando Juan Pablo II llegó a la Argentina en plena Guerra de Malvinas: el viaje que sorprendió al país

León XIV junto a Javier Milei. 

Para el Gobierno, "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado"

Javier Milei compartió un video con imágenes de la visita de León XIV a la Argentina.

Milei difundió un video de despedida a León XIV: "Argentina, faro de luz de Occidente"

play

Kicillof, tras la visita del Papa: "La doctrina social de la Iglesia es un componente fuerte del peronismo"

Rating Cero

El conductor salió al cruce contra el extenista tras unas llamativas declaraciones.

Alejandro Fantino no perdonó y liquidó a Gastón Gaudio por su desafortunada frase

Clark habría muerto por complicaciones respiratorias relacionadas con una neumonía.

"Era único": conmoción por la muerte de un comediante reconocido a nivel mundial

La periodista dejó a su pareja tras siete años de noviazgo. 

Impacto en la TV: una de las periodistas más famosas confirmó su separación en vivo tras 7 años de relación

Dolor por la muerte de Paolo Rockero.

El desgarrador último posteo de Paolo el Rockero antes de su muerte: "Decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar"

Cinthia Fernández será abuela.

La emoción de Cinthia Fernández al hacer un importante anuncio: "Se agranda la familia"

Pese a la pelea, siempre lo recordó con cariño.

La esperaba con ansias: salió a la luz la charla pendiente que Marcos Camino no llegó a tener antes de su muerte

últimas noticias

El conductor salió al cruce contra el extenista tras unas llamativas declaraciones.

Alejandro Fantino no perdonó y liquidó a Gastón Gaudio por su desafortunada frase

Hace 6 minutos
El Papa León XIV, con los colores albicelestes en Luján.

La explicación sensible detrás del posteo del papa León XIV sobre la Argentina que fue borrado

Hace 29 minutos
Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas.

El abogado del terrorista italiano explicó que se fugó porque "decidió que su libertad estaba por encima de su salud"

Hace 32 minutos
play

La emoción de un exrecluso de Devoto que le leyó una carta al Papa: "Fue como un abrazo"

Hace 33 minutos
Fuerte tiroteo en la Casa Blanca.

Tiroteo a metros de la Casa Blanca: hay un muerto y al menos cuatro heridos

Hace 39 minutos