Axel Kicillof, tras la visita del Papa: "La doctrina social de la Iglesia es un componente fuerte del peronismo"

El gobernador bonaerense visitó Minuto Uno, donde dialogó con Gustavo Sylvestre sobre el paso del Sumo Pontífice por la Argentina y reflexionó sobre su mensaje, centrado en darle voz a los jóvenes, las personas con discapacidad y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Tras la histórica vista del papa León XIV a la Argentina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof estuvo como invitado en Minuto Uno por C5N, con la conducción de Gustavo Sylvestre , donde habló sobre lo que dejó el paso del Sumo Pontífice por el país y cómo vivió las jornadas que reunieron a miles de fieles en las inmediaciones de la basílica de Luján.

"La visita del Papa es algo histórico a escala nacional, una manifestación de fe, pero además de esperanza y acompañamiento", comenzó diciendo el mandatario bonaerense, quien también agradeció a todas las personas que participaron de la organización.

En ese sentido, destacó el trabajo de los policías, bomberos, personal de salud y miles de voluntarios que estuvieron presentes durante las celebraciones. "Una multitud de gente que fue pacíficamente. Se respiraron otros aires estos días", aseguró.

Durante la entrevista, Sylvestre le preguntó cómo lo había impactado personalmente la visita del Santo Padre y qué sensación le había dejado su paso por el país. "Nos decían que la sociedad estaba anestesiada, que nada la movilizaba y que también estábamos en una época donde el odio y el enojo primaban. Y esto nos movilizó muchísimo", aseveró Kicillof.

En ese contexto, destacó la manera en la que León se dirigió a los argentinos: " Hemos oído a un Papa que vino a hablar desde el respeto, desde la sinceridad, con un tono calmo y dijo todas las verdades". Otro de los puntos que resaltó fue el espacio que le dio a los jóvenes y a las personas con discapacidad, a quienes señaló como la sociedad invisibilizada. "Habló León, pero le dio voz en primera persona a jóvenes, a personas con discapacidad. Les pasó el micrófono", señaló.

Frente a esto, el gobernador aseguró que la visita permitió poner sobre la mesa los problemas que atraviesan distintos sectores de la sociedad: "Estos días hubo un paréntesis donde la sociedad argentina estuvo conectada con los enormes dramas que se viven, que intentaron invisibilizarlos. Hubo una escucha de sectores que estaban como escondidos. El Papa estuvo conectado con los problemas de la gente".

El papa León XIV le habló al país: "Argentina, levántate y camina"

El papa León XIV brindó una homilía sumamente emotiva durante la multitudinaria misa celebrada en la Basílica de Luján ante más de tres millones de personas. "Pude ver la riqueza de Argentina en su gente", destacó.

El Sumo Pontífice indicó que "durante estos días pude ver la riqueza de Argentina no solo de su geografía, sino de su gente en cada uno de los encuentros, en las calles, en la plazas, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso".

AHORA | León XIV: "Pude ver la riqueza de Argentina en su gente" #C5N en vivo por https://t.co/eflU7hxbID — C5N (@C5N) November 11, 2026

Enseguida agregó unas palabras sumamente emocionantes con las que describió al calor argentino a lo largo de su estadía en el país: "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música. Donde siempre hay un lugar en su mesa para quien llega, un tiempo gratuito para charlar entre mate y mate y una mano tendida para el que lo necesita".

En la misma línea, no se olvidó de su antecesor, el papa Francisco y volvió a evocarlo durante su alocución entre aplausos y gritos de los presentes. "Hoy en la casa de nuestra madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón", recordó. Y enseguida agregó: "Él nos enseñó con su vida y desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de María, a amarla y venerarla siempre. Muchas veces cuando se despedía decía: 'Que Jesús te bendiga y la virgen santa te cuide'".

León XIV propuso un itinerario de cuatro pasos: la reconciliación, iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. Además, destacó que en la Iglesia hay lugar "para los pobres los hambrientos los migrantes los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica".