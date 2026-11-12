Denunció que era víctima de trata para prostitución y tenía pedido de captura por un homicidio en Recoleta Elcira Giménez González intentó ingresar a Argentina por Misiones y cuando la detuvieron por no contar con la documentación correspondiente declaró haber sido víctima de trata de personas y abuso sexual en Paraguay. La buscaba Interpol. Por Agregar C5N en









Elcira Giménez González tenía un pedido de captura internacional por el homicidio de Magalí Yael Levy.

Elcira Giménez González, oriunda de Paraguay, denunció haber sido víctima de trata de personas para prostitución en su país de origen y, con la intervención de la Fiscalía Federal de Posadas, se activó el protocolo para este tipo de casos. Cuando analizaron sus huellas dactilares y consultaron los registros migratorios saltó una alerta internacional de Interpol.

Había intentado ingresar a Argentina por Misiones, pero no contaba con los papeles necesarios para hacerlo. Cuando denunció la situación de trata para prostitución fue alojada de manera preventiva en una casa refugio, bajo medidas de protección, hasta que descubrieron sus antecedentes.

Magalí Yael Levy, asesinada en Recoleta en 2025. La mujer era buscada por su presunta participación en el crimen de Magalí Yael Levy, de 28 años, quien fue asesinada por asfixia en su departamento de Recoleta en marzo de 2025. La pareja de Giménez González, Sixto Fabián Araújo Amarilla, continúa prófugo; mientras que su hermano Iván Giménez González fue arrestado en Paraguay durante 2025, al igual que el hombre acusado de encubrir el delito, Osmar Algarín Britez.

Elcira había trabajado como empleada doméstica de la víctima y la principal hipótesis de la Justicia argentina es que fue quien le abrió la puerta a su hermano para que robara una caja fuerte y un celular. La mujer permanece bajo resguardo en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, mientras avanzan las actuaciones judiciales con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones.

El crimen de Magalí Yael Levy en Recoleta Magalí Yael Levy, de 28 años, fue hallada sin vida dentro de su departamento en Recoleta, maniatada de pies y manos y con una bolsa en la cabeza. La investigación se centra en la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo y las autoridades identificaron a un hombre y una mujer, como principales sospechosos, que abandonan el edificio poco después del crimen.

Una llamada del colegio alertó a Alberto, esposo de Magalí, que la mujer no se había presentado a retirar a sus dos hijos. Alertado por esta situación, el hombre se acercó a Sánchez de Bustamante al 1200, domicilio donde vivía la familia, y encontró sin vida a su pareja. Alberto dio aviso al 911, y se presentó personal de la Comisaría Vecinal 2B y una ambulancia del SAME, para poder constatar el deceso. La joven de 28 años estaba atada de pies y manos con una bolsa en la cabeza.