12 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Denunció que era víctima de trata para prostitución y tenía pedido de captura por un homicidio en Recoleta

Elcira Giménez González intentó ingresar a Argentina por Misiones y cuando la detuvieron por no contar con la documentación correspondiente declaró haber sido víctima de trata de personas y abuso sexual en Paraguay. La buscaba Interpol.

Por
Elcira Giménez González tenía un pedido de captura internacional por el homicidio de Magalí Yael Levy.

Elcira Giménez González tenía un pedido de captura internacional por el homicidio de Magalí Yael Levy.

Elcira Giménez González, oriunda de Paraguay, denunció haber sido víctima de trata de personas para prostitución en su país de origen y, con la intervención de la Fiscalía Federal de Posadas, se activó el protocolo para este tipo de casos. Cuando analizaron sus huellas dactilares y consultaron los registros migratorios saltó una alerta internacional de Interpol.

Fuerte tiroteo en la Casa Blanca.
Te puede interesar:

Tiroteo a metros de la Casa Blanca: hay dos muertos y al menos cuatro heridos

Había intentado ingresar a Argentina por Misiones, pero no contaba con los papeles necesarios para hacerlo. Cuando denunció la situación de trata para prostitución fue alojada de manera preventiva en una casa refugio, bajo medidas de protección, hasta que descubrieron sus antecedentes.

Magalí Yael Levy, asesinada en Recoleta en 2025.

Magalí Yael Levy, asesinada en Recoleta en 2025.

La mujer era buscada por su presunta participación en el crimen de Magalí Yael Levy, de 28 años, quien fue asesinada por asfixia en su departamento de Recoleta en marzo de 2025. La pareja de Giménez González, Sixto Fabián Araújo Amarilla, continúa prófugo; mientras que su hermano Iván Giménez González fue arrestado en Paraguay durante 2025, al igual que el hombre acusado de encubrir el delito, Osmar Algarín Britez.

Elcira había trabajado como empleada doméstica de la víctima y la principal hipótesis de la Justicia argentina es que fue quien le abrió la puerta a su hermano para que robara una caja fuerte y un celular. La mujer permanece bajo resguardo en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, mientras avanzan las actuaciones judiciales con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones.

El crimen de Magalí Yael Levy en Recoleta

Magalí Yael Levy, de 28 años, fue hallada sin vida dentro de su departamento en Recoleta, maniatada de pies y manos y con una bolsa en la cabeza. La investigación se centra en la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo y las autoridades identificaron a un hombre y una mujer, como principales sospechosos, que abandonan el edificio poco después del crimen.

Una llamada del colegio alertó a Alberto, esposo de Magalí, que la mujer no se había presentado a retirar a sus dos hijos. Alertado por esta situación, el hombre se acercó a Sánchez de Bustamante al 1200, domicilio donde vivía la familia, y encontró sin vida a su pareja.

Alberto dio aviso al 911, y se presentó personal de la Comisaría Vecinal 2B y una ambulancia del SAME, para poder constatar el deceso. La joven de 28 años estaba atada de pies y manos con una bolsa en la cabeza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Conmoción en Rafael Castillo: atacaron a tiros a un jardín de infantes

play

Video: así fue el escape del terrorista Leonardo Bertulazzi en San Telmo

Bertulazzi pertenecía a las Brigadas Rojas, organización de extrema izquierda italiana que operó en los 70 y 80.

Quién es Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano que se fugó tras tirarse de un edificio en Monserrat

El momento en el que le roban en el celular a una joven durante la Marcha del Orgullo. 

Marcha del Orgullo: dos personas robaron un celular, quedaron filmadas y el video se viralizó

Carlos Narciso Castiñeira tenía 81 años.

Tragedia en Coronel Dorrego: un productor rural apareció muerto e investigan si lo atacó un carnero

Vidal encabezó histórica entrega de flota de vehículos.

Vidal encabezó histórica entrega de flota de vehículos y equipamiento para la Policía

Rating Cero

La historia de Silvina Camino, la hija de uno de los fundadores de Los Palmeras.

La dolorosa interna familiar de Marcos Camino: el dolor de su hija Silvina y el vínculo que nunca pudo formar

Martín Fierro de cable 2026: Todo lo que hay que saber

Martín Fierro de Cable 2026: a qué hora empieza, dónde verla en vivo y todo lo que hay que saber

Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados.

Los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

La cantante uso las redes sociales para compartir la triste noticia con sus seguidores.

Gladys La Bomba Tucumana ante una pérdida cercana: "No se cómo hacer..."

Aseguran que Hernan de Mala Fama protagonizó un tenso momento con su pareja en plena grabación.

Escándalo con Hernán Coronel de Mala Fama: su mujer estalló de celos en plena grabación de un programa

Previo a ser cantante, Hernán tuvo un peculiar emprendimiento.

Se conoció el pasado desconocido de Mala Fama antes de dedicarse a la música

últimas noticias

Patriotas: así definió el secretario del DHS, Markwayne Mullin, a los agentes del ICE.

Récord histórico de deportaciones en EEUU: el ICE expulsó a más de 483 mil extranjeros en 2026

Hace 9 minutos
La historia de Silvina Camino, la hija de uno de los fundadores de Los Palmeras.

La dolorosa interna familiar de Marcos Camino: el dolor de su hija Silvina y el vínculo que nunca pudo formar

Hace 11 minutos
Varios jugadores regresarán al Millonario, con futuro incierto.

Quiénes son los jugadores que deben volver a River en diciembre

Hace 15 minutos
El recinto del Senado espera el futuro del proyecto.

Se reactiva el Congreso tras la visita de León XIV: el Senado debatirá la reforma electoral en comisión

Hace 21 minutos
Los gremios paran desde las 21, pero la Ciudad ordena garantizar el 50% del servicio.

Paro de subtes este jueves desde las 21: el Gobierno porteño lanzó una advertencia a los gremios

Hace 35 minutos