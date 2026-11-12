"Pedir perdón con humildad", el papa León XIV llamó a la Iglesia a responsabilizarse por "las heridas" causadas

En medio de los reclamos de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, el Sumo Pontífice pidió en Perú una Iglesia que "esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades".

El papa León XIV celebró la Hora Media este jueves con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. En su segundo día en Perú , el Sumo Pontífice pidió una Iglesia que "esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad ".

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"Perú lo necesita mucho, necesita una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes en donde otros levantan muros, de escuchar, sanar, perdonar y, al mismo tiempo, que esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor ", sostuvo Robert Francis Prevost .

Si bien no mencionó ningún caso en particular, esta jornada estuvo atravesada por los reclamos de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana , la sociedad que el papa Francisco extinguió el año pasado tras ser calificada como una organización sectaria. Jorge Bergoglio había iniciado una investigación en 2023 al enviar a dos examinadores especiales para "investigar, escuchar e informar" sobre el caso.

Según la investigación vaticana, liderada por el sacerdote español Jordi Bertomeu , se identificaron 250 víctimas , muchas más de las 83 que la propia organización había reconocido.

En agosto del 2024 había sido expulsado del movimiento su fundador, Luis Fernando Figari , por acusaciones de violencia física, psicológica y sexual ,contra personas adultas y menores de edad. Las primeras acusaciones de abusos surgieron a principios de la década de 2000 tras las denuncias de antiguos miembros y las investigaciones de los medios de comunicación.

El pedido por el diálogo fraterno y la paz "desarmada y desarmante" en el mundo

León XIV retomó la expresión de Francisco de ser "verdaderos artesanos de la paz" y remarcó la necesidad de promover en el mundo una "paz desarmada y desarmante". El Papa pidió cultivar "los valores del diálogo y la fraternidad", "evitando cualquier polarización que sea causa de división".

El papa León XIV en Perú.

"La comunión no es plena homogeneidad, ni es necesariamente consenso inmediato, sino espacio en el que las diferentes voces, con la ayuda del Espíritu y bajo la guía de los pastores, aprenden a fundirse sin anularse, creando armonía", sostuvo el Sumo Pontífice en referencia a las diferencias dentro de la comunidad religiosa.

Prevost apuntó que esta comunión requiere "saber escuchar con apertura incluso lo que no coincide con la propia percepción, acogiendo el dolor del otro sin juzgarlo y dejándose tocar por su historia".