Para el Gobierno, "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado" El canciller Pablo Quirno se refirió a los mensajes que el Sumo Pontífice dejó en cada misa y destacó el accionar del Presidente, quien "se corrió de escena" para darle centralidad al Papa. "No hay acá una confrontación entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo", sumó. Por Agregar C5N en









León XIV junto a Javier Milei. X: @JMilei (captura de video)

El Gobierno afirmó este jueves que "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado". Así lo afirmó el canciller Pablo Quirno, al analizar la visita del papa León XIV en Argentina, donde dejó fuertes conceptos sobre la pobreza, la economía y manifestó su preocupación por la falta de trabajo, la desigualdad y el desfinanciamiento en la educación y salud. "No hay acá una confrontación entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo", afirmó el funcionario.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, "Milei es el presidente que en todos sus discursos, inclusive a nivel mundial, destaca los valores de la civilización judeocristiana y los valores occidentales. En dos años bajó la pobreza prácticamente a la mitad de lo que la recibió. Entonces, esos valores son absolutamente consistentes con la Iglesia, con el mensaje que dio el Santo Padre".

"Y no hay acá una confrontación entre la Iglesia, entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo. O sea, no es incompatible, como se dice, la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado", aclaró luego en diálogo con radio La Red (AM 910).

Pablo Quirno junto al papa León XIV en Argentina. Sobre el discurso papal, el propio Canciller recordó que "el Santo Padre en su encuentro en la Universidad Católica destacó la importancia de la propiedad privada y aquellos que invierten y arriesgan su capital. Y también dijo que no todo lo tiene que hacer el Estado. O sea, por eso digo que este mensaje nos interpela a todos".

"No ha sido un examen al Gobierno" En otra parte de la entrevista, Quirno entiende que las distintas homilías de Léon XIV en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján no fueron un test ni "un examen al Gobierno".