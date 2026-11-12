12 de noviembre de 2026 Inicio
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Para el Gobierno, "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado"

El canciller Pablo Quirno se refirió a los mensajes que el Sumo Pontífice dejó en cada misa y destacó el accionar del Presidente, quien "se corrió de escena" para darle centralidad al Papa. "No hay acá una confrontación entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo", sumó.

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León XIV junto a Javier Milei. 

León XIV junto a Javier Milei. 

X: @JMilei (captura de video)

El Gobierno afirmó este jueves que "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado". Así lo afirmó el canciller Pablo Quirno, al analizar la visita del papa León XIV en Argentina, donde dejó fuertes conceptos sobre la pobreza, la economía y manifestó su preocupación por la falta de trabajo, la desigualdad y el desfinanciamiento en la educación y salud. "No hay acá una confrontación entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo", afirmó el funcionario.

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Para el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, "Milei es el presidente que en todos sus discursos, inclusive a nivel mundial, destaca los valores de la civilización judeocristiana y los valores occidentales. En dos años bajó la pobreza prácticamente a la mitad de lo que la recibió. Entonces, esos valores son absolutamente consistentes con la Iglesia, con el mensaje que dio el Santo Padre".

"Y no hay acá una confrontación entre la Iglesia, entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo. O sea, no es incompatible, como se dice, la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado", aclaró luego en diálogo con radio La Red (AM 910).

Pablo Quirno junto al papa León XIV en Argentina.

Pablo Quirno junto al papa León XIV en Argentina.

Sobre el discurso papal, el propio Canciller recordó que "el Santo Padre en su encuentro en la Universidad Católica destacó la importancia de la propiedad privada y aquellos que invierten y arriesgan su capital. Y también dijo que no todo lo tiene que hacer el Estado. O sea, por eso digo que este mensaje nos interpela a todos".

"No ha sido un examen al Gobierno"

En otra parte de la entrevista, Quirno entiende que las distintas homilías de Léon XIV en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján no fueron un test ni "un examen al Gobierno".

"Yo creo que el mensaje del Santo Padre es universal, es consistente con el mensaje de la Iglesia y de alguna manera interpela a cada una de las personas que se sientan tocadas por el mensaje del Papa", agregó.

"Nos interpela a todos: a los médicos, a los economistas, a los políticos, a los empresarios, interpela a los periodistas y cada uno tendrá una respuesta a ese mensaje. Y eso creo que es lo positivo, es cómo este mensaje de esperanza, de fe en las dificultades que tenemos, que también ha expresado el Papa, nos torna en una mejor sociedad para ir construyendo el futuro de los argentinos". completó el Canciller.

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