Nueva marcha de jubilados en un Congreso de la Nación totalmente vallado Como cada miércoles, la clásica protesta tiene inicio en el Palacio Legislativo para luego marchar hacia la Plaza de Mayo. En la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presenta un nuevo informe de gestión. Por







El Congreso totalmente vallado en una nueva marcha de jubilados.

Jubilados y organizaciones sociales llevan a cabo este miércoles una nueva marcha de jubilados en el Congreso de la Nación, que recibe al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para presentar un nuevo informe de gestión de Gobierno. La ya clásica protesta tiene su inicio en el Palacio Legislativo para luego marchar hacia la Plaza de Mayo.

En las inmediaciones del Congreso se desplegó un fuerte operativo por parte de las fuerzas de seguridad, además de un vallado por todo el frente de la Avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen.

"Un Congreso nuevamente vallado como ya es costumbre cada semana. Hay un operativo desmedido para la cantidad de personas que se han congregado. Sobre todo los jubilados que hace ya bastante meses vienen aquí a protestar", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó.