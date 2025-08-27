27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Nueva marcha de jubilados en un Congreso de la Nación totalmente vallado

Como cada miércoles, la clásica protesta tiene inicio en el Palacio Legislativo para luego marchar hacia la Plaza de Mayo. En la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presenta un nuevo informe de gestión.

Por
El Congreso totalmente vallado en una nueva marcha de jubilados. 
El Congreso totalmente vallado en una nueva marcha de jubilados. 

Jubilados y organizaciones sociales llevan a cabo este miércoles una nueva marcha de jubilados en el Congreso de la Nación, que recibe al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para presentar un nuevo informe de gestión de Gobierno. La ya clásica protesta tiene su inicio en el Palacio Legislativo para luego marchar hacia la Plaza de Mayo.

Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo
Te puede interesar:

Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo

En las inmediaciones del Congreso se desplegó un fuerte operativo por parte de las fuerzas de seguridad, además de un vallado por todo el frente de la Avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen.

"Un Congreso nuevamente vallado como ya es costumbre cada semana. Hay un operativo desmedido para la cantidad de personas que se han congregado. Sobre todo los jubilados que hace ya bastante meses vienen aquí a protestar", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó.

A diferencia de otras marchas, se espera que cerca de las 15:30 los jubilados comiencen a marchar hacia la Plaza de Mayo. "Y aquí veremos que sucede porque en teoría está el ok de la seguridad para que esto suceda", agregó el cronista en el programa De Una.

Noticias relacionadas

La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
play

El PRO respaldó a Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

Javier Milei junto a Karina Milei, José Luis Espert y Sebastían Parejas. 

Tras el ataque a la caravana de Milei, el Gobierno culpó a "los kirchneristas en estado puro"

play

El momento en el que atacaron la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Otermín pidió que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia.

El intendente de Lomas de Zamora criticó la "caravana" de Milei, pero pidió "que esté todo en paz"

Rating Cero

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.
play

Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

últimas noticias

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el Gordo Dan reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el "Gordo Dan" reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Hace 14 minutos
Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Hace 17 minutos
La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

Hace 28 minutos
El 47% de los consultados cree que la evolución del mercado laboral será regular.

Reducción de costos: el 66% de las empresas despidió trabajadores en lo que va del año

Hace 33 minutos
La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Hace 34 minutos