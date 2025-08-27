27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fentanilo, la causa $LIBRA y discapacidad, los temas más ásperos que esperan a Guillermo Francos en Diputados

Aunque el escándalo por coimas quedó fuera del temario, el jefe de Gabinete será interpelado por esta cuestión directamente en la Cámara Baja y también tendrá que responder a más de 1.300 preguntas de los legisladores sobre la marcha del Gobierno.

Por
Guillermo Francos brindará un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Guillermo Francos brindará un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Ignacio Petunchi
Según informó su padre, Bonacci se habría fracturado la nariz.
Te puede interesar:

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Sin embargo, el escándalo que expuso Argenzuela tras publicar los audios de Diego Spagnuolo quedó por fuera del temario realizado por los legisladores. A pesar de ello, el funcionario deberá afrontar otros temas ásperos para el Gobierno como los muertos por fentanilo, la causa $LIBRA y los recortes a las pensiones en discapacidad.

Sobre las pensiones de Andis hay 68 preguntas, que incluyen las PNC por Invalidez Laboral, las dificultades para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la falta de presupuesto para el sector, entre otros temas, siendo uno de los específicos sobre los que más se requirió información.

A su vez, se le acercaron cinco preguntas sobre la estafa con la criptomoneda que "difundió" el Presidente, mientras que el caso de los fallecimientos por el fentanilo contaminado cuenta con cuatro cuestionamientos de los diputados.

Otro tema escabroso que deberá afrontar Francos será el ajuste sobre el sector pediátrico, específicamente en el Garrahan. Entre las ocho preguntas realizadas, se piden explicaciones sobre la salida de profesionales, la falta de presupuesto, la pérdida de poder adquisitivo y cómo impacta esto en la atención y el funcionamiento del hospital.

El Informe de Gestión N°144 condensa 1337 preguntas elaboradas por 101 legisladores de distintos bloques. La Jefatura de Gabinete había recibido casi 3000 requisitorias iniciales que, tras un proceso de análisis y unificación, fueron sintetizadas en ese paquete de consultas.

Economía encabeza la lista de los ministerios bajo escrutinio, con 477 preguntas, seguida por Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149). El resto de los ministerios y organismos figuran muy por detrás: Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia (49), Cancillería (39), Desregulación (35), Banco Central (30) y Procuración del Tesoro (9).

En el plano político, Unión por la Patria se posicionó como la fuerza más incisiva: envió 787 preguntas, muy por encima de la UCR (95), Democracia para Siempre (88), Encuentro Federal (82), Izquierda Socialista (64) y PRO (60). Mientras que en números individuales, Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43) se destacaron entre los diputados más activos a la hora de interpelar al Gobierno.

La sesión promete un cruce cargado de tensión. A la compleja situación económica, con inflación persistente, dificultades fiscales y resistencias en la aplicación del programa de reformas, se suma ahora el impacto político del caso ANDIS. La oposición anticipó que no dejará pasar la oportunidad de interrogar a Francos sobre los alcances de la investigación judicial, en un terreno especialmente sensible para el oficialismo, que había hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Corte Suprema instó al Congreso a nombrar al Defensor del Pueblo

La Corte Suprema instó al Congreso a nombrar al Defensor del Pueblo

El funcionario se presentará en el Congreso.

En medio de las denuncias por corrupción, Francos va al Congreso a responder más de 1.300 preguntas

play

Tolosa Paz: "Spagnuolo fue citado varias veces por la comisión de Discapacidad en Diputados"

Ambas cámaras del Congreso definieron su rechazo a los decretos de Javier Milei.

Se oficializó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 10 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 16 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 18 minutos
Según informó su padre, Bonacci se habría fracturado la nariz.

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 19 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 22 minutos