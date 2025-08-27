27 de agosto de 2025 Inicio
Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

Luego de que los peritajes revelaran que se borraron mensajes de manera manual del teléfono del ex titular de Andis, se filtró una grabación en la que confirma estar al tanto de "choreos" en el área que dirigía.

Deuda en pesos: el Gobierno convalidó tasas altas y logró un rollover por arriba del 100%

Luego de que la Justicia realizara un análisis preliminar del teléfono secuestrado al ex titular de la Andis, el cual reveló que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana cuando explotó el escándalo. Para los investigadores resulta extraño que no existieran mensajes entre Spagnuolo y los hermanos Milei debido al estrecho vínculo que mantenían.

Argenzuela accedió a un nuevo archivo de voz en el que se escucha al funcionario desplazado: "Yo hablé con el Presidente. Está pasando esto y esto. Javier, le digo, están choreando. No es normal, están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mi este fardo".

Además, se adelantaba a cualquier desenlace complejo: "O sea, llega a haber algún quilombo y a mi no me cuidan... Yo esto se lo dije al Presidente, tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate, pero a la primera que se van a llevar puesta es a Karina". Este nuevo mensaje deja en evidencia que existía una advertencia por parte de Spagnuolo al Presidente sobre la situación.

"Yo no los jodo más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito o que el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo está todo prolijito, que es lo que a mi me importa", agrega este nuevo audio.

Ante la exposición de los mensajes, Jorge Rial analizó: "Él. lo que quiere dejar claro, es que hizo una gran gestión, 'todo esto pasaba a mis espaldas, tengo todos los WhatsApp con Karina', eso dice", resaltó el conductor.

En tanto, Sofía Caram aportó información que trascendió por parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (ATIP), la cual depende del Ministerio Público Fiscal. "La información que llega de Tribunales es que de esos dos teléfonos hay uno que estaba inactivo, lo entrega apagado, lo cual dificulta la extracción del contenido", explicó.

"Pero hay otro que fue comprado en agosto del año pasado, justo después de la primera denuncia por contrataciones directas a la Droguería Suizo Argentina que después no tiene avances. Pero en ese momento es donde el cambia el teléfono. En ese teléfono la ATIP encontró que hay borrados manuales, había chats que se habían borrado de manera manual y no hay ninguna conversación con Javier Milei que era su mejor amigo y de quien él era su abogado", detalló.

"¿Qué quería ocultar Spagnuolo si borró de manera manual en un teléfono que empezó a estar activo en agosto del año pasado y que hoy está en manos de la Justicia?", concluyó.

