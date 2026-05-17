Javier Milei salió a reivindicar a José Luis Espert y apuntó contra el periodismo: "Quisieron convertirlo en un criminal" El mandatario publicó un extenso mensaje en redes sociales para ratificar la inocencia del exdiputado liberal, sospechado de lavar dinero del narcotráfico. "Hicieron mierda a un tipo inocente, le arruinaron la vida", afirmó. Por Agregar C5N en









Espert junto a Milei.

El presidente Javier Milei defendió este domingo al diputado José Luis Espert a través de un extenso mensaje en la red social X. El mandatario denunció una "operación política y mediática" orientada a destruir la imagen pública del exlegislador liberal mediante falsas acusaciones vinculadas al narcotráfico.

Según la publicación del jefe de Estado, el economista resultó víctima de difamaciones y condenas públicas sin pruebas. En su descargo virtual, el titular del Ejecutivo nacional expresó su fuerte rechazo al trato que recibió el diputado en los últimos tiempos. "Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame", escribió Milei.

Asimismo, el mandatario ratificó la idoneidad personal y profesional de su aliado político a lo largo de su trayectoria. "¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?", planteó el líder libertario.

En el mismo texto, Milei apuntó directamente contra sectores del periodismo y la oposición, a quienes responsabilizó por maniobras de desprestigio. "Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina", aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2056147944995250634&partner=&hide_thread=false PERIODISTAS DE MIERDA (95%)



A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026 Para el jefe de Estado, diversos cronistas y referentes partidarios tienen la obligación moral de solicitar disculpas públicas a raíz del daño causado. No obstante, el propio presidente manifestó su escepticismo y consideró que esa reparación institucional nunca ocurrirá en el escenario actual. El cierre de la publicación presidencial acumuló una gran cantidad de repercusiones y comentarios en las plataformas digitales debido a su fuerte tenor. El mandatario concluyó su descargo con una frase tajante sobre los medios de comunicación: "Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas".