Escándalo entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en el Congreso: "No está en sus condiciones"

Las legisladoras protagonizaron un duro cruce al momento en que Guillermo Francos presentaba el informe de gestión del Gobierno. La representante libertaria se paró delante de la diputada del espacio Coherencia, mientras realizaba una consulta sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por

Lilia Lemoine y Marcela Pagano. 

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron este miércoles un verdadero escándalo en la Cámara de Diputados, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba un nuevo informe de gestión de Gobierno. La legisladora libertaria se paró delante de la diputada del espacio Coherencia al momento que realizaba una consulta sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "No está en sus condiciones", aseguró sobre su colega.

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
El PRO respaldó a Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

"Al señor jefe de Gabinete, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo y teniendo presente que usted siempre ha sido colaborativo... le pido por favor a la diputada que se corra porque por favor quisiera mirarlo", comenzó pronunciando Pagano al momento de tomar la palabra. Allí fue cuando Lemoine se le paró delante de la banca.

La actitud de la legisladora de La Libertad Avanza no desistió y continuó parada frente a Pagano, cuando era tomada por las cámaras de la transmisión oficial y, a la vez, los gritos en el recinto comenzaron a incrementarse por el insólito suceso.

"¡Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones!", arremetió Pagano sobre la figura de Lilia Lemoine, previo a recordarle a Martín Menem que iba a utilizar los tres minutos disponibles y pedirle que no la interrumpan.

Pero no todo terminó ahí, finalmente la diputada libertaria se sentó en su banca, pero continuó con una serie de gestos con su cara mientras la experiodista realizaba una consulta a Guillermo Francos relacionada a la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

