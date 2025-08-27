El PRO respaldó a Javier Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

El jefe del bloque del partido amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, destacó la reacción del jefe de Estado sobre el presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos. "El Gobierno hizo lo que correspondía", marcó.

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , respaldó la respuesta del presidente Javier Milei por el escándalo desatado tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Milei se refirió por primera vez públicamente al escándalo por presuntas coimas que enfrenta el Gobierno en un acto en Lomas de Zamora y cruzó a Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

En tanto, durante el informe de gestión en la Cámara baja del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , Ritondo destacó los dichos del mandatario: "No se fue al sur ni se escondió en una casa. El Presidente y el Gobierno dieron respuesta sobre cualquier acusación".

"Que la Justicia actúe con la rapidez que actuó y que el Gobierno no haya especulado sobre si el juez es malo, rápido o lento tiene que ver con una respuesta mucho más republicana de las quejas que escuché. El Gobierno hizo lo que correspondía: tomó cartas en el asunto, intervino la agencia, apartó al funcionario y deja que la Justicia investigue" , enfatizó en esta línea.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se refirió al escándalo sobre el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y aseguró que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue" , aunque no dudó en criticar la gestión del extitular del organismo, Diego Spagnuolo .

En un encuentro con empresarios, Francos consideró que el escándalo en la ANDIS es "un manejo político" y afirmó no saber "exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días". En su intervención, recordó que tuvo varias conversaciones con Spagnuolo, a quien se le había encomendado la "misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas".

"Lo vienen demorando… que las cartas documento, que esto, que lo otro, y todavía no se llegó a dar de baja, solamente unas poquitas, pero la realidad es que nosotros pensamos que la mitad de ellas no deberían estar hoy existiendo", agregó.

El funcionario señaló que, si bien la actual administración de Javier Milei no ha sido "totalmente eficiente en corregir" estas irregularidades, ahora tienen claro "dónde está el problema". A pesar de la autocrítica, el ministro coordinador reiteró que su gestión se apegará al debido proceso judicial y subrayó que no emitirán "ninguna opinión" que pueda interferir en la investigación.

En el marco del Encuentro Red Acero, realizado en el hotel Hilton de Buenos Aires, Francos sostuvo que "todo el sistema de beneficios sociales de la Argentina, como el de jubilados o el de discapacitados, es poroso, por llamarlo de alguna manera suave y por ahí se han escapado cientos de millones de dólares". Además, atribuyó a una "artillería política ya muy conocida en la Argentina" los incidentes recientes, como los casos de la ANDIS y el fentanilo, que, según él, buscan perjudicar al Gobierno.