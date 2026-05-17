17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El diputado Manuel Quintar denunció que fue estafado en 2025 cuando intentó comprar un Tesla

La Justicia bonaerense investiga a una concesionaria de Pilar por estafa y asociación ilícita a raíz de una denuncia del diputado jujeño. Se realizaron allanamientos y embargos.

Por
Manuel Quintar

Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza por Jujuy.

El diputado de La Libertad Avanza por Jujuy Manuel Quintar denunció por estafa y asociación ilícita a una concesionaria de Pilar tras pagar u$s285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck en agosto de 2025 y jamás recibirla. La investigación derivó en allanamientos, el embargo de 19 vehículos y la detención temporal de la pareja propietaria de la compañía denunciada.

Manuel Adorni y Javier Milei.
Te puede interesar:

Más pagos en efectivo de Manuel Adorni: la Justicia confirmó dos estadías en un hotel de lujo de Gualeguaychú

La investigación está a cargo de la UFI N°2 de Pilar, donde el diputado formalizó la denuncia el 17 de abril de este año, y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial San Isidro. En las últimas horas realizaron un allanamiento en Del Viso donde secuestraron autos de alta gama y los embargaron para responder al perjuicio económico generado a Quintar.

Se embargó una Pick Up Dodge RAM, una Volkswagen Amarok, un Toyota Hilux, un Ford Territory, dos BMW, un Mercedes Benz GLA250, un Jeep Grand Cherokee, entre otros. Hasta el momento, el diputado no recuperó los u$s285.000.

En el mismo mes en que el jujeño realizó la denuncia se habían allanado el local en Pilar y el domicilio de los propietarios de 42 y 44 años. La pareja estuvo detenida en el marco de la investigación, pero fue liberada a las horas. El último allanamiento se llevó a cabo porque detectaron que la pareja trasladaba vehículos y bienes a Del Viso.

La Policía Bonaerense determinó que los imputados operaban bajo un esquema societario presuntamente destinado a captar potenciales compradores de vehículos premium. Por lo que no se descarta que haya otras víctimas de estafa, además de Quintar.

Manuel Quintar generó revuelo en las redes sociales por estacionar su Tesla en el Congreso

Un vehículo Tesla Cybertruck apareció dentro del estacionamiento del Congreso de la Nación este miércoles y provocó la indignación en el Palacio Legislativo. El imponente vehículo eléctrico, de diseño futurista, pertenece al diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien reconoció ser el dueño: "A mi nombre, con la mía", expresó el legislador.

El auto, insignia de la compañía de Elon Musk, es una pick up eléctrica, fue traída desde Estados Unidos por el diputado libertario jujeño y la presencia de la camioneta fue registrada en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Embed - C5N on Instagram: " Apareció un Tesla en el Congreso Un Tesla Cybertruck, valuado en aproximadamente 300 millones de pesos, fue filmado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y generó polémica y todo tipo de reacciones en redes sociales. El imponente vehículo eléctrico, de diseño futurista, pertenece al diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien reconoció ser el dueño. "A mi nombre, con la mía", expresó el legislador."
View this post on Instagram

Aunque en Estados Unidos el precio de estas unidades oscila entre los 80.000 y 100.000 dólares, en Argentina el costo final se dispara exponencialmente. Debido a la falta de comercialización oficial y los elevados gastos de importación, fletes y aranceles aduaneros, se estima que el vehículo de Quintar tiene un valor de mercado local de entre 250.000 y 300.000 dólares, lo que equivale a unos 300 millones de pesos.

Lejos de intentar pasar desapercibido, el legislador jujeño redobló la apuesta y salió a responder las críticas a través de sus redes sociales. Con una publicación en la plataforma X, Quintar afirmó desafiante: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”. Además, el diputado utilizó la imagen del vehículo blindado para atacar a la oposición de su provincia y dejó trascender que tiene planeado utilizar la pick-up para su campaña electoral de cara al 2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Claudio Vidal celebró que la Corte Suprema reconociera la ampliación del Tribunal Supremo de Santa Cruz

play

Matías Morla reconoció que acercó al psicólogo Carlos Díaz a Maradona, pero se despegó de Luque

play

La Fiscalía investiga al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y pidió medidas

El Senado en el Congreso de la Nación volverá a sesionar este jueves.

El Senado sesionará este jueves: pago a holdouts, el pliego del juez Mahiques y tenencia de armas

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

Cristina Pérez le contestó al jefe de Gabinete.

Cristina Pérez recogió el guante y le contestó a Adorni: "Mucha gente que te votó también se siente traicionada"

Rating Cero

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: se filtró quiénes son los favoritos del público para volver a entrar a la casa

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny publicó un mensaje muy especial dedicado a la Argentina: "Te amo desde la primera vez que te visité"

Pampita y Martín Pepa.

Pampita reveló que hace "malabares" junto a Martín Pepa para que la relación "funcione"

Mirtha Legrand sorprendió a todos con una revelación de su vida personal: No sé hacerlo

Mirtha Legrand sorprendió a todos con una revelación de su vida personal: "No sé hacerlo"

Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas

Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: "Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas"

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

últimas noticias

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: se filtró quiénes son los favoritos del público para volver a entrar a la casa

Hace 19 minutos
Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny publicó un mensaje muy especial dedicado a la Argentina: "Te amo desde la primera vez que te visité"

Hace 20 minutos
La histórica avenida del pulóver de Mar del Plata enfrenta un cierre masivo de locales

La histórica avenida del pulóver de Mar del Plata enfrenta un cierre masivo de locales

Hace 36 minutos
Espert junto a Milei.

Milei salió a reivindicar a Espert y apuntó contra el periodismo: "Quisieron convertirlo en un criminal"

Hace 1 hora
Los ladrones prendieron la luz y se escaparon con tranquilidad.

Ladrones a caballo: robaron un kiosco y se escaparon al galope en Miramar

Hace 1 hora