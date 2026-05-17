El diputado Manuel Quintar denunció que fue estafado en 2025 cuando intentó comprar un Tesla

La Justicia bonaerense investiga a una concesionaria de Pilar por estafa y asociación ilícita a raíz de una denuncia del diputado jujeño. Se realizaron allanamientos y embargos.

El diputado de La Libertad Avanza por Jujuy Manuel Quintar denunció por estafa y asociación ilícita a una concesionaria de Pilar tras pagar u$s285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck en agosto de 2025 y jamás recibirla . La investigación derivó en allanamientos, el embargo de 19 vehículos y la detención temporal de la pareja propietaria de la compañía denunciada.

La investigación está a cargo de la UFI N°2 de Pilar, donde el diputado formalizó la denuncia el 17 de abril de este año, y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial San Isidro. En las últimas horas realizaron un allanamiento en Del Viso donde secuestraron autos de alta gama y los embargaron para responder al perjuicio económico generado a Quintar.

Se embargó una Pick Up Dodge RAM, una Volkswagen Amarok, un Toyota Hilux, un Ford Territory, dos BMW, un Mercedes Benz GLA250, un Jeep Grand Cherokee, entre otros. Hasta el momento, el diputado no recuperó los u$s285.000.

En el mismo mes en que el jujeño realizó la denuncia se habían allanado el local en Pilar y el domicilio de los propietarios de 42 y 44 años . La pareja estuvo detenida en el marco de la investigación, pero fue liberada a las horas. El último allanamiento se llevó a cabo porque detectaron que la pareja trasladaba vehículos y bienes a Del Viso.

La Policía Bonaerense determinó que los imputados operaban bajo un esquema societario presuntamente destinado a captar potenciales compradores de vehículos premium . Por lo que no se descarta que haya otras víctimas de estafa, además de Quintar.

Manuel Quintar generó revuelo en las redes sociales por estacionar su Tesla en el Congreso

Un vehículo Tesla Cybertruck apareció dentro del estacionamiento del Congreso de la Nación este miércoles y provocó la indignación en el Palacio Legislativo. El imponente vehículo eléctrico, de diseño futurista, pertenece al diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien reconoció ser el dueño: "A mi nombre, con la mía", expresó el legislador.

El auto, insignia de la compañía de Elon Musk, es una pick up eléctrica, fue traída desde Estados Unidos por el diputado libertario jujeño y la presencia de la camioneta fue registrada en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Embed - C5N on Instagram: " Apareció un Tesla en el Congreso Un Tesla Cybertruck, valuado en aproximadamente 300 millones de pesos, fue filmado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y generó polémica y todo tipo de reacciones en redes sociales. El imponente vehículo eléctrico, de diseño futurista, pertenece al diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien reconoció ser el dueño. "A mi nombre, con la mía", expresó el legislador." View this post on Instagram

Aunque en Estados Unidos el precio de estas unidades oscila entre los 80.000 y 100.000 dólares, en Argentina el costo final se dispara exponencialmente. Debido a la falta de comercialización oficial y los elevados gastos de importación, fletes y aranceles aduaneros, se estima que el vehículo de Quintar tiene un valor de mercado local de entre 250.000 y 300.000 dólares, lo que equivale a unos 300 millones de pesos.

Lejos de intentar pasar desapercibido, el legislador jujeño redobló la apuesta y salió a responder las críticas a través de sus redes sociales. Con una publicación en la plataforma X, Quintar afirmó desafiante: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”. Además, el diputado utilizó la imagen del vehículo blindado para atacar a la oposición de su provincia y dejó trascender que tiene planeado utilizar la pick-up para su campaña electoral de cara al 2027.