Polémica por la aparición de un Tesla en el estacionamiento del Congreso: pertenece a un diputado libertario

Se trata del legislador por la provincia de Jujuy, Manuel Quintar, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien reconoció ser dueño del auto de alta gama: "A mi nombre, con la mía", expresó el jujeño.

El diputado nacional Quintar y su Tesla en el Congreso de la Nación.

Un vehículo Tesla Cybertruck apareció dentro del estacionamiento del Congreso de la Nación este miércoles y provocó la indignación en el Palacio Legislativo. El imponente vehículo eléctrico, de diseño futurista, pertenece al diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar , integrante del bloque de La Libertad Avanza , quien reconoció ser el dueño: "A mi nombre, con la mía", expresó el legislador.

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El auto, insignia de la compañía de Elon Musk, es una pick up eléctrica, fue traída desde Estados Unidos por el diputado libertario jujeño y la presencia de la camioneta fue registrada en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Aunque en Estados Unidos el precio de estas unidades oscila entre los 80.000 y 100.000 dólares, en Argentina el costo final se dispara exponencialmente. Debido a la falta de comercialización oficial y los elevados gastos de importación, fletes y aranceles aduaneros , se estima que el vehículo de Quintar tiene un valor de mercado local de entre 250.000 y 300.000 dólares , lo que equivale a unos 300 millones de pesos.

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Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

Lejos de intentar pasar desapercibido, el legislador jujeño redobló la apuesta y salió a responder las críticas a través de sus redes sociales. Con una publicación en la plataforma X, Quintar afirmó desafiante: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”. Además, el diputado utilizó la imagen del vehículo blindado para atacar a la oposición de su provincia y dejó trascender que tiene planeado utilizar la pick-up para su campaña electoral de cara al 2027.

Finalmente, la aparición de la Cybertruck ha puesto bajo la lupa la declaración jurada y el patrimonio del diputado libertario. Si bien Quintar ya tenía registrados otros bienes de valor, como un Mercedes Benz, una camioneta Amarok y motocicletas de alta cilindrada (KTM y Husqvarna), la incorporación de este Tesla de lujo extremo no se encuentra en la última presentación del 2024 y ha reavivado los cuestionamientos sobre la procedencia de sus fondos.

declaracion jurada tesla En la declaración jurada de 2024 de Quintar figuran 8 propiedades y 5 autos-motos: no figura el Tesla.

Mirá el momento en el que Tesla estaciona en el subsuelo del Congreso