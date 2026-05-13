13 de mayo de 2026 Inicio
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Polémica por la aparición de un Tesla en el estacionamiento del Congreso: pertenece a un diputado libertario

Se trata del legislador por la provincia de Jujuy, Manuel Quintar, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien reconoció ser dueño del auto de alta gama: "A mi nombre, con la mía", expresó el jujeño.

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El diputado nacional Quintar y su Tesla en el Congreso de la Nación.

Un vehículo Tesla Cybertruck apareció dentro del estacionamiento del Congreso de la Nación este miércoles y provocó la indignación en el Palacio Legislativo. El imponente vehículo eléctrico, de diseño futurista, pertenece al diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien reconoció ser el dueño: "A mi nombre, con la mía", expresó el legislador.

Claudio Omar García.
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El auto, insignia de la compañía de Elon Musk, es una pick up eléctrica, fue traída desde Estados Unidos por el diputado libertario jujeño y la presencia de la camioneta fue registrada en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Aunque en Estados Unidos el precio de estas unidades oscila entre los 80.000 y 100.000 dólares, en Argentina el costo final se dispara exponencialmente. Debido a la falta de comercialización oficial y los elevados gastos de importación, fletes y aranceles aduaneros, se estima que el vehículo de Quintar tiene un valor de mercado local de entre 250.000 y 300.000 dólares, lo que equivale a unos 300 millones de pesos.

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Lejos de intentar pasar desapercibido, el legislador jujeño redobló la apuesta y salió a responder las críticas a través de sus redes sociales. Con una publicación en la plataforma X, Quintar afirmó desafiante: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”. Además, el diputado utilizó la imagen del vehículo blindado para atacar a la oposición de su provincia y dejó trascender que tiene planeado utilizar la pick-up para su campaña electoral de cara al 2027.

Finalmente, la aparición de la Cybertruck ha puesto bajo la lupa la declaración jurada y el patrimonio del diputado libertario. Si bien Quintar ya tenía registrados otros bienes de valor, como un Mercedes Benz, una camioneta Amarok y motocicletas de alta cilindrada (KTM y Husqvarna), la incorporación de este Tesla de lujo extremo no se encuentra en la última presentación del 2024 y ha reavivado los cuestionamientos sobre la procedencia de sus fondos.

declaracion jurada tesla
En la declaración jurada de 2024 de Quintar figuran 8 propiedades y 5 autos-motos: no figura el Tesla.

En la declaración jurada de 2024 de Quintar figuran 8 propiedades y 5 autos-motos: no figura el Tesla.

Mirá el momento en el que Tesla estaciona en el subsuelo del Congreso

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