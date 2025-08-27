Guillermo Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

El jefe de Gabinete afirmó ante los legisladores que lo interpelan: "Resulta completamente indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , cruzó a la oposición en el inicio de su informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde sostuvo que "resulta completamente indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral" y atribuyó el escándalo desatado tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se debe a una "operación política" .

“Hace una semana, en este recinto, al igual que en el Senado, vimos cómo gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del gobierno. No resulta para nada extraño que muchos de los protagonistas de esos cuestionamientos, sean los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023", señaló el funcionario en un primer momento durante su exposición en el Congreso.

En el continuado de sus críticas al arco opositor, Francos aseguró que los anteriores gobiernos "dejaron nuestro país con un déficit del 15% del PBI" y que "gastaban más de lo que tenían y emitían".

“Resulta completamente indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen obra pública, infraestructura y aumentos para cada sector social, cuando ellos mismos abandonaron a los jubilados, licuándoles el 30% de su ingreso en el último año de gestión" , arremetió Francos.

En otra parte de sus exposición, el jefe de Gabinete atribuyó el escándalo desatado tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se debe a una "operación política" .

"Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar", sentenció el funcionario en un recinto donde tuvo que responder más de 1.000 preguntas por parte de la oposición.

En el continuado de la defensa, Francos remarcó que desde el Gobierno "responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos".

Además, destacó la intervención de ANDIS cuyo objetivo fue "garantizar su correcto funcionamiento, y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones"