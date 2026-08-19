Marcela Pagano aseguró que el ataque sufrido por la expareja de Fernando Cerimedo "fue una emboscada"

La diputada presentó un pedido formal ante la Justicia para que se cite a declarar a Nadia Beller, quien sufrió un intento de asesinato en Bolivia, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "La quisieron matar por todo lo que sabe de la corrupción de este gobierno", sostuvo.

Marcela Pagano pidió que Nadia Beller declare en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Pagano consideró prioritaria la declaración de Beller al señalar que "es sumamente importante y urgente que esta mujer pueda presentarse y dar su testimonio" . Asimismo, remarcó los riesgos respecto a la integridad de la testigo y advirtió que "si todo lo que ella dijo es real, tiene información muy sensible del Gobierno" .

Además, planteó que el ataque sufrido "sin duda fue una emboscada, la quisieron matar probablemente por todo lo que sabe de la corrupción de este gobierno" .

En diálogo con Mariana Verón y Antonio Fernández Llorente en La Mañana , por C5N , la legisladora detalló el papel central que tuvo el exasesor Fernando Cerimedo en la estructura política y comunicacional del oficialismo . Sobre el impacto de su testimonio en la causa, sostuvo que Beller "dice saber cuestiones íntimamente profundas de Cerimedo, el famoso 3% de Karina... entonces esto es importante que se vuelque al expediente porque podría cambiar el horizonte de la resolución de la causa" .

En relación con el peso político de Cerimedo dentro del espacio, Pagano enfatizó que "estamos hablando de Cerimedo, a quien el Gobierno hoy quiere negar, pero que fue una persona clave en el armado de La Libertad Avanza y de la campaña que llevó a Milei a la presidencia ".

Al profundizar sobre las funciones que desempeñaba el consultor durante la contienda electoral, afirmó que "era la persona de confianza que Karina tenía para delegar, por ejemplo, el armado de las caminatas de Milei, el armado de la campaña territorial en la provincia de Buenos Aires". A su vez, remarcó que "era la persona con la que a mí me indicaron hablar antes de un debate porque querían hacer una suerte de práctica o coaching al presidente, y lo organizaron junto a Santiago Caputo".

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Pagano también reveló un episodio en el que Cerimedo intentó recabar datos sobre la gestión parlamentaria, y aseguró que "él trabajaba para Karina y hacía un relevo porque Karina desconfiaba de las cosas que hacía Menem en el Congreso".

Frente al avance de la investigación judicial y el presunto material que aportaría la testigo, la diputada expresó que "es importante llamarlo a declarar porque capaz que en las grabaciones surge cómo era el entramado de la corrupción un poquito más claro".

Finalmente, sobre el atentado sufrido por Beller en territorio boliviano, sostuvo tajantemente que "sin duda fue una emboscada, la quisieron matar probablemente por todo lo que sabe de la corrupción de este gobierno" y solicitó la pronta intervención del magistrado a cargo: "Por eso yo también le pido al juez que la cite y que ella pueda expresar todo lo que sabe vinculado a los manejos del gobierno argentino y de cualquier cosa que Cerimedo pudiera hacer en el país".

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En su presentación, Pagano sostiene que Beller debe declarar sobre los audios y sobre información que, según sus propias manifestaciones públicas, Cerimedo le habría transmitido acerca de esas grabaciones y del esquema investigado. El escrito destaca una frase pronunciada por la mujer durante una entrevista con Radio Rivadavia: “Eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”.

Según la presentación, Beller Delgado afirmó además que Cerimedo le habría confiado que él y su esposa Natalia Basil fueron quienes filtraron los audios que dieron origen a la causa, con el objetivo de exponer hechos de corrupción que involucrarían al Presidente de la Nación y a su hermana.

La diputada considera que esas grabaciones podrían tener un valor probatorio particular porque permitirían cotejar lo que Cerimedo habría dicho en esas conversaciones con la declaración testimonial que ya brindó ante la Justicia.

“El testimonio de la Sra. Beller Delgado y las grabaciones que dice poseer inciden de manera directa e inmediata sobre el extremo que la Alzada mandó esclarecer: el origen de los audios”, sostiene el escrito. Y agrega que, si los dichos fueran veraces, podrían permitir “identificar a los autores de la filtración —particulares, sin intervención estatal—, establecer su motivación —exponer hechos de corrupción— y despejar las hipótesis de fabricación o manipulación artificial del material”.

La presentación recuerda que Cerimedo ya declaró como testigo en septiembre de 2025 y aportó información vinculada con la autenticidad de las grabaciones. También remarca que la procedencia y veracidad de los audios continúan siendo “el punto más controvertido del expediente”.

En ese sentido, señala que la Cámara Federal ordenó despejar los interrogantes sobre su origen y que el juez dispuso en abril de este año la realización de un peritaje, cuya concreción se encuentra demorada por la negativa del imputado Diego Spagnuolo a aportar una muestra indubitada de voz.

Al mismo tiempo, las defensas vienen planteando la nulidad de la causa sobre la base de la presunta ilicitud en el origen de los registros. Para Pagano, la eventual incorporación de las grabaciones que dice tener Beller Delgado podría ser determinante.

“Si la filtración fue obra de particulares respecto de registros auténticos, los planteos de nulidad fundados en una supuesta ilicitud estatal de origen quedarían definitivamente despejados”, afirma el escrito.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei.

Otro de los planteos centrales de la presentación está destinado a responder una eventual objeción sobre la posibilidad de que Beller Delgado declare contra Cerimedo.

El escrito dedica un apartado específico a sostener que la condición de “amante” no constituye un impedimento legal para prestar declaración testimonial.

Pagano sostiene que las excepciones previstas por el Código Procesal Penal de la Nación son taxativas y que entre ellas se encuentran el cónyuge y determinados familiares, pero no una persona que haya mantenido una relación sentimental paralela.

“La condición de «amante» —esto es, una relación sentimental paralela, no matrimonial ni convivencial— no está contemplada por la ley entre las personas imposibilitadas o relevadas de declarar”, afirma. Y concluye: “Su testimonio resulta, por ello, jurídicamente insustituible”.

La urgencia del pedido está vinculada también con el ataque que sufrió Beller Delgado en Bolivia. Según remarca presentación, el lunes 17 de agosto fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores le habrían efectuado al menos tres disparos y le sustrajeron su cartera y su teléfono celular. La mujer permanece internada en terapia intensiva.

Al día siguiente, Cerimedo fue detenido por la Policía boliviana en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. La presentación aclara expresamente que ese dato se incorpora sin formular un juicio sobre su responsabilidad y bajo el principio de presunción de inocencia.

Pagano plantea que el ataque genera además un riesgo concreto para la preservación de la prueba porque, según la propia Beller Delgado, los registros podrían encontrarse en el teléfono que le fue robado. “Existe, pues, un riesgo cierto e inminente de destrucción, sustracción o borrado —incluso remoto— de la evidencia digital”, advierte el escrito.

La presentación también menciona el delicado estado de salud de la testigo y sostiene que, ante un eventual agravamiento, su declaración debería recibirse bajo las formalidades previstas para los actos definitivos e irreproducibles.

Nadia Beller, víctima de un brutal ataque a balazos. Captura mejorada con IA.

Además de la declaración testimonial, la diputada pidió que Beller Delgado entregue los archivos originales de las grabaciones, sus metadatos y los dispositivos o soportes donde se encuentren, o que autorice una extracción forense.

También solicitó que sobre ese material se realice una copia forense, se calculen valores de integridad —como la función hash SHA-256— y se preserve una estricta cadena de custodia.

El pedido incluye además que las autoridades judiciales bolivianas remitan las evidencias que Beller Delgado haya aportado en la investigación por el ataque, siempre que sean pertinentes para la causa ANDIS.

Finalmente, Pagano pidió que la declaración se realice por videoconferencia, con intervención de las autoridades bolivianas, y que se active el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y los mecanismos de resguardo correspondientes en Bolivia.

El escrito concluye solicitando que Beller Delgado sea citada “con carácter urgente”, que aporte las grabaciones y sus soportes y que se adopten todas las medidas necesarias para preservar una evidencia que, según la presentación, podría aportar nuevos elementos sobre el origen de los audios que pusieron en marcha la causa ANDIS.