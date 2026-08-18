La mujer mantuvo un vínculo con el exasesor del presidente Javier Milei, que se encuentra detenido en Santa Cruz de la Sierra, acusado de mandar a matarla mediante sicarios. Es abogada y en 2019 fue candidata del Movimiento al Socialismo (MAS).

Crece la conmoción en Bolivia por el intento de asesinato a Nadia Shirley Beller Delgado, expareja de Fernando Cerimedo, consultor político, exasesor del presidente Javier Milei en 2023 y cofundador de La Derecha Diario, quién fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, acusado de mandar a matarla mediante sicarios. La mujer se recupera en una clínica privada luego de recibir al menos tres disparos.

Ataque a Nadia Beller: tras el arresto de Fernando Cerimedo se investiga la relación entre ambos

En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por Santa Cruz en las listas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Apareció entonces haciendo campaña junto a dirigentes del oficialismo y pocas semanas después de las elecciones nacionales y en medio de la crisis que terminó con la renuncia de Evo Morales, se vinculó con organizaciones sociales, dirigentes opositores y el entonces gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Con los años se convirtió en una crítica frontal de Evo Morales, mantuvo una intensa actividad en redes sociales y participó regularmente del debate político como analista y columnista.

Desde el hospital en la ciudad de Santa Cruz, Beller relató episodios previos de violencia y engaños en la relación, que llevaba menos de diez meses. Según su testimonio, Cerimedo la ahorcó en una discusión porque ella "descubrió" que seguía manteniendo vínculos con su expareja, Natalia Basil , empresaria y ex Directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina.

"Él inicialmente me dijo que ella lo engañó y que cuando estuvo embarazada tuvo que hacerse un ADN y que hace cuatro años no tenían relaciones sexuales. Cuando descubrí que tenían conversaciones románticas, fue la primera vez que me ahorcó para intentar neutralizarme", expresó desde la cama del hospital.

#AHORA | Habló Nadia Beller, la pareja de Cerimedo: "Cerimedo me ahorcó en abril". "Me di cuenta de que me mentía con su relación". "Me dijo que su ex era agente de la CIA". #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/HBPbGWwPNa

Impactante video: así baleaban a la expareja de Fernando Cerimedo

Un video de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el momento en que Nadia Beller fue atacada a tiros en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las imágenes muestran la secuencia del atentado contra la activista boliviana, quien recibió tres disparos y se encuentra internada en un centro médico.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. En el video se ve que los agresores llegaron vestidos como repartidores de una aplicación de delivery y, tras concretar el ataque, escaparon en una moto.

Se conocieron imágenes del ataque a Nadia Beller



Recibió tres balazos y se encuentra hospitalizada.



Fernando Cerimedo, su expareja y exasesor de Javier Milei, está acusado por su presunta vinculación con el ataque armado.



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Las nuevas imágenes se conocieron horas después de la detención de Fernando Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de Javier Milei, señalado por la Policía boliviana como uno de los principales sospechosos de la investigación.

La Justicia boliviana intenta determinar si Cerimedo tuvo algún tipo de participación en el ataque. El exasesor presidencial y Beller habían mantenido una relación y, semanas atrás, trascendieron denuncias y acusaciones cruzadas vinculadas a un conflicto entre ambos.