3 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

"Unidas Triunfaremos": Mariel Fernández convocó al Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense

La Secretaría de mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la intendenta de Moreno, anunció un encuentro en la quinta de San Vicente con más de 1.000 mujeres bonaerenses. El gobernador Axel Kicillof confirmó su presencia.

Por
Mariel Fernández

Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Foto de archivo.

La intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández, convocó a mujeres de todo el territorio bonaerense a participar del congreso “Unidas Triunfaremos”, que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente.

Javier Milei, presidente argentino, aterrizó en el país tras su viaje a Francia. 
Te puede interesar:

Milei volvió a la Argentina después de su viaje a Francia por la Argentina Week

El encuentro contará con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien estará a cargo de la apertura de la jornada.

“En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”, destaca el video promocional difundido para la convocatoria, donde además se remarca: “Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular”.

Se prevé la asistencia de al menos mil participantes, quienes se reunirán para debatir y reflexionar sobre la coyuntura política, económica y social, con el objetivo de aportar a la reconstrucción del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula pone en juego uno de los últimos bastiones grandes de la izquierda en la región.

Lula vs. Bolsonaro: la batalla que define el mapa de América Latina

Milei y Bolsonaro, dos aliados de derecha en clara oposición a Lula.

El pleno de Milei en Brasil: qué gana y qué arriesga al apostar todo contra Lula

play

Nancy Pazos cruzó a Milei por su "desconexión" con la realidad: "El país enloqueció a tu ritmo"

 La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

La pelea por la privatización de AySA llega a la Suprema Corte bonaerense

vidal: dejamos de darle la espalda al mar, recuperando los puertos y llevamos al mundo nuestra produccion

Vidal: "Dejamos de darle la espalda al mar, recuperando los puertos y llevamos al mundo nuestra producción"

Los isleños reclaman trabas al ingreso de turistas argentinos.

Crece la tensión en Malvinas: los isleños piden restringir el ingreso de los argentinos

Rating Cero

Incómodo momento al aire.
play

Incomodísimo momento: Brenda Asnicar se enojó con Andy Kusnetzoff en pleno vivo y le pidió que se vaya

Conocé cómo es la casa de Camila Homs.

Tonos arena y mucha luz: así es la casa de Cami Homs

Conocé cuánto cuesta el bolso Chanel que llevó Lamine Yamal a la Selección de España.

Cuánto cuesta el bolso Chanel que lució Lamine Yamal en su regreso a la Selección de España

Todo mal entre Yanina y Maru.

Guerra interna en MasterChef: Yanina Latorre explotó al aire contra Maru Botana

Así fue la impresionante transformación de John Cusack.

Sorpresa para sus fans: así fue la sorprendente transformación de John Cusack

Se trata de Naoki Bando.

Murió el actor de animé Naoki Bando a los 69 años

últimas noticias

Se trata de un jet Gulfstream utilizado como aeronave de traslado médico. 

Misterio en el aire: desapareció un avión que partió desde Bermudas con seis personas

Hace 11 minutos
play
Incómodo momento al aire.

Incomodísimo momento: Brenda Asnicar se enojó con Andy Kusnetzoff en pleno vivo y le pidió que se vaya

Hace 23 minutos
Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Foto de archivo.

"Unidas Triunfaremos": Mariel Fernández convocó al Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense

Hace 43 minutos
El hockey argentino explicado por los que saben.

El fenómeno del hockey en Argentina explicado por los expertos: cuáles son los secretos del éxito

Hace 1 hora
Se convirtió en el brote de ébola más mortífero desde 2020. 

Avanza la epidemia del ébola en Congo: se registraron más de 4.000 muertes y 8.000 casos confirmados

Hace 1 hora