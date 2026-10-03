"Unidas Triunfaremos": Mariel Fernández convocó al Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense La Secretaría de mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la intendenta de Moreno, anunció un encuentro en la quinta de San Vicente con más de 1.000 mujeres bonaerenses. El gobernador Axel Kicillof confirmó su presencia. Por Agregar C5N en









Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Foto de archivo.

La intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández, convocó a mujeres de todo el territorio bonaerense a participar del congreso “Unidas Triunfaremos”, que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente.

El encuentro contará con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien estará a cargo de la apertura de la jornada.

“En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”, destaca el video promocional difundido para la convocatoria, donde además se remarca: “Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular”.