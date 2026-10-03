3 de octubre de 2026 Inicio
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Leonardo Nardini reclamó fortalecer la obra pública: "Los municipios son los que transforman la vida de la gente"

El intendente de Malvinas Argentinas encabezó el cierre del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas bonaerenses, donde advirtió sobre el impacto de las restricciones presupuestarias y defendió la planificación local.

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Malvinas Argentinas fue sede del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana.

Malvinas Argentinas fue sede del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana.

Prensa Municipalidad de Malvinas Argentinas

El municipio de Malvinas Argentinas fue sede del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana de la Provincia de Buenos Aires, una jornada que reunió a más de 100 representantes de 40 distritos, organismos provinciales, universidades y empresas del sector. Durante la actividad, funcionarios y especialistas debatieron sobre las estrategias para sostener la infraestructura urbana y los servicios esenciales en un contexto marcado por restricciones presupuestarias y menor financiamiento para la obra pública.

El momento de la inauguración.
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El cierre del evento estuvo a cargo del intendente anfitrión, Leonardo Nardini, quien reivindicó la importancia de la planificación territorial y del trabajo articulado entre gobiernos locales para responder a las demandas cotidianas de los vecinos. Al valorar el papel fundamental de los municipios en la gestión diaria, el jefe comunal remarcó: "Son los municipios y los equipos de cada territorio los que transforman la calidad de vida de la gente para mejor".

En ese sentido, el intendente advirtió sobre las dificultades que atraviesa el desarrollo de infraestructura y cuestionó el escenario actual en la materia. Respecto a la falta de incentivos para el sector, Nardini afirmó: "Hoy estamos en una situación donde no hay una mirada para fortalecer la obra pública, que genere desarrollo, que genere trabajo, que genere accesibilidad", e instó a los municipios a redoblar esfuerzos para continuar impulsando proyectos que mejoren el entorno urbano.

"Los municipios tiene un rol central para que la obra pública siga sucediendo", expresó el intendente.

Durante el encuentro se expusieron además experiencias de gestión y proyectos clave de la provincia, como el Polideportivo Diego Armando Maradona de Moreno, el Polo Industrial de Escobar, las obras en el Río Luján y el desarrollo del proyecto Distrito Malvinas. Asimismo, los paneles abordaron la gestión de servicios públicos y la preparación de las ciudades ante contingencias climáticas como el fenómeno de El Niño, destacando la necesidad de fortalecer la infraestructura preventiva.

Para finalizar, Nardini subrayó el valor de la articulación entre equipos técnicos, organismos estatales y empresas privadas para afrontar problemas complejos de manera colectiva. De esta forma, reafirmó la importancia de consolidar una agenda común de infraestructura y planificación que permita impulsar el crecimiento productivo y generar oportunidades en todo el territorio bonaerense.

Malvinas Argentinas reunió a representantes de más de 40 municipios bonaerenses, organismos, universidades.

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