Quién es Fernando Cerimedo, el consultor político cercano a Javier Milei que fue detenido en Bolivia Es un empresario argentino, cofundador de La Derecha Diario y director de la agencia Numen, que logró un elevado perfil regional al diseñar las campañas de comunicación digital y de redes sociales para referentes de la ultraderecha. Está acusado del atentado contra su expareja Nadia Beller. Por Agregar C5N en









Cerimedo, asesor de Milei.

El exasesor presidencial Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de mandar a matar a su expareja, Nadia Beller, quien recibió tres balazos y se encuentra hospitalizada en una clínica privada. El empresario, cercano a Javier Milei, cofundó el medio digital La Derecha Diario, dirigió la agencia Numen y logró un elevado perfil regional en Latinoamérica al diseñar las campañas de comunicación digital y de redes sociales para referentes de la ultraderecha, entre ellos Jair Bolsonaro en Brasil.

Cerimedo fue apresado esta madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, en medio de una investigación que busca encontrar su presunta responsabilidad en un ataque contra la abogada y activista boliviana.

En septiembre de 2025 fue denunciado junto con su esposa Natalia Basil por un presunto encubrimiento en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde declaró como testigo y señale conversaciones con el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, sobre un supuesto esquema de coimas.

Su presencia en Bolivia está vinculada con asesoría política al presidente Rodrigo Paz, según había indicado en una entrevista en mayo de este año. El hecho generó fuertes cuestionamientos de legisladores bolivianos, quienes elevaron un pedido de informe a la presidencia sobre sus funciones, su eventual vínculo contractual con el Estado y el grado de influencia que ejerce sobre el Gobierno.