3 de octubre de 2026 Inicio
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"Argentina no se vende": convocan a una movilización a Tribunales en reclamo por la Ley de Tierras

De cara a la marcha a Plaza Lavalle convocada tras el fallo de la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023, el legislador porteño Leandro Santoro y varias organizaciones alertaron sobre los riesgos de extranjerizar recursos estratégicos e invitaron a la ciudadanía a movilizarse.

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La movilización está pautada para el próximo martes 6 de octubre a las 17.

La movilización está pautada para el próximo martes 6 de octubre a las 17.

Camila Alonso Suárez

El legislador porteño Leandro Santoro, junto a organizaciones como el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, convocó a una movilización hacia el Palacio de Tribunales para el próximo martes 6 de octubre a las 17. La protesta se llevará a cabo bajo la consigna "La patria no se vende, la soberanía tampoco", en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y dejó nuevamente sin límites la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

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En este contexto, se difundió un video del dirigente Santoro, quien fundamentó el rechazo a la medida diferenciando la inversión productiva de la cesión de recursos estratégicos. "No es lo mismo invertir trayendo capital privado para poner una fábrica que comprar tierra, que es un bien finito y no renovable", explicó el legislador, advirtiendo que "una cosa es tratar de que la Argentina genere valor, genere puestos de trabajo, genere producción, y otra cosa es transferirle a un extranjero el control de un recurso estratégico, por ejemplo, el agua".

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Asimismo, remarcó que "concentrar territorio es como concentrar dinero, peor incluso, porque les da mucho poder político", citando el caso de Lago Escondido como ejemplo donde un propietario extranjero adquirió más de 13.000 hectáreas con un lago en el medio.

En otro tramo de su mensaje, Santoro recordó los antecedentes que llevaron a fijar límites legales para proteger el suelo nacional. "¿Sabés por qué se sancionó la Ley de Tierras en el 2011? Porque en el 2008 vino un señor a hacer una inversión privada a la provincia de La Rioja y se compró un pueblo entero con la gente adentro", denunció.

Al detallar lo ocurrido en la localidad de Valle Hermoso, precisó que "un inversor estadounidense compró 200.000 hectáreas" en una transacción que "comprendía casas de habitantes, escuela, capilla, puesto sanitario y hasta fuentes de agua", demostrando que "las inversiones privadas no son sinónimos necesariamente de beneficio social".

La marcha esta vez fue convocada en Plaza Lavalle, en el Palacio de Tribunales.

La marcha esta vez fue convocada en Plaza Lavalle, en el Palacio de Tribunales.

La controversia judicial se agudizó luego de que la Corte Suprema de Justicia determinó que el Centro de ExCombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la organización que promovió la demanda por la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023 con la cual el gobierno de Javier Milei derogaba la Ley de Tierras, carecía de legitimación procesal para litigar y argumentaran la falta de un "caso concreto".

Ante este escenario, la oposición política abrió un frente en el Congreso: los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una nueva medida cautelar, mientras distintos bloques buscan reunir quorum para una sesión especial el 15 de octubre con el objetivo de derribar la totalidad del DNU 70/2023.

La marcha del 6 de agosto de 2026 fue una masiva movilización en la Plaza de los Dos Congresos (Buenos Aires) y en distintos puntos del país en rechazo a la derogación de la Ley de Tierras

La marcha del 6 de agosto de 2026 fue una masiva movilización en la Plaza de los Dos Congresos (Buenos Aires) y en distintos puntos del país en rechazo a la derogación de la Ley de Tierras

Para los excombatientes de Malvinas, la defensa del territorio nacional constituye una continuidad histórica e irrenunciable de la causa por la soberanía. Desde el CECIM, Ernesto Alonso calificó la decisión del máximo tribunal como parte de un "plan sistemático de entrega" que deslegitima al pueblo argentino frente al despojo de sus bienes comunes. En este sentido, la concentración del próximo martes frente a Tribunales no solo buscará visibilizar el rechazo popular en las calles, sino sentar las bases políticas de cara a la definición parlamentaria.

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