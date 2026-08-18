18 de agosto de 2026 Inicio
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Fernando Cerimedo se negó a declarar por la "tentativa de femicidio" contra Nadia Beller

El consultor argentino permanece bajo custodia en La Paz tras ser acusado como el autor intelectual del ataque a tiros que sufrió su expareja en Santa Cruz de la Sierra.

Por
Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei.

Joel Coroleu

El consultor político y exasesor de La Libertad Avanza Fernando Cerimedo se negó a declarar este martes en La Paz, Bolivia, en el marco de la causa en la que está imputado por "tentativa de femicidio" como presunto autor intelectual del atentado contra su expareja, Nadia Beller.

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El especialista en comunicación permanece bajo custodia de la policía local en la capital administrativa y política de Bolivia, donde trabajaba como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira. La detención de Cerimedo ocurrió en el aeropuerto de Viru Viru pocas horas después del atentado, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades judiciales atribuyen al consultor la autoría intelectual del atentado sufrido por Beller en Santa Cruz de la Sierra. La abogada de 33 años sobrevivió a tres impactos de bala durante una emboscada en la entrada de un hotel.

El fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad penal por el intento de asesinato no se limita al consultor argentino. En consecuencia, la Justicia intenta identificar a otros posibles ideólogos y reconstruir el vínculo con los ejecutores materiales.

Atentado en Bolivia: Nadia Beller responsabilizó directamente a su expareja Fernando Cerimedo

La abogada agredida permanece internada en un centro médico de Santa Cruz tras recibir los impactos en el cuerpo. Una vez estabilizada por los profesionales de la salud, la mujer dialogó con un medio boliviano y señaló al imputado como la persona detrás de los disparos.

Durante la entrevista periodística, la víctima responsabilizó al detenido por el envío de los agresores. "Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son", manifestó Beller, para luego añadir: "Si no fingía estar muerta, me remataban".

Los sicarios se vistieron de repartidores para concretar el ataque

El hecho aconteció durante la noche del lunes en la puerta del hotel adonde citaron a la abogada para una supuesta reunión de trabajo. Dos hombres disfrazados de repartidores llegaron a la entrada del establecimiento sobre una motocicleta con pedido de secuestro por robo.

Uno de los delincuentes abrió fuego de manera directa contra Beller mientras sus acompañantes le sustrajeron la cartera y el teléfono celular. Tras la balacera, los tres involucrados emprendieron la fuga a bordo de otro vehículo.

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