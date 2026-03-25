El jefe de Gabinete encabezó la primera conferencia de prensa oficial tras las denuncias por enriquecimiento ilícito en su contra. “Me gustaría que me pidas disculpas. Bastaba con ir a una fuente seria y no lo hiciste. Vos no sos juez”, apuntó contra Nicolás Gallardo, de MDZ.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa luego de las denuncias en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este, y sobre el final tuvo un fuerte cruce con un periodista por el que terminó abandonando el salón poniéndole fin a su presentación oficial.

“ No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”, señaló luego que su esposa, Bettina Angeletti, usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y explicó que no dará explicaciones sobre su patrimonio en conferencia y que hay una investigación judicial en curso. “No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso” , detalló.

Sin embargo, el periodista de MDZ, Nicolás Gallardo , le preguntó si no considera que la sociedad merece “una explicación mínima” de cómo logró el pago del viaje o las declaraciones de propiedades, Adorni primero le frenó y le aseguró que todo lo que estaba señalando era falso. En esa línea, le leyó un tuit que había publicado el comunicador en el que expresaba que ningún funcionario lo había respaldado.

“ ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Porque has mentido descaradamente sobre mi empezando por este tuit, cuando me consta que hubo gente que te contestó que esto era así y ni siquiera lo ratificaste. Me gustaría que me pidas disculpas, pero no me las vas a pedir ”, le recriminó el exvocero presidencial y luego que Gallardo le asegurara que hasta ese momento no hubo ninguna explicación por parte del Gobierno, el funcionario indicó: “ Bastaba con ir a una fuente seria que te dijera que el Gobierno me estaba apoyando, l o que pasa es que no vas a fuentes serias ”.

En esa línea, Adorni le aseguró que no le tiene que explicar “una relación privada” en cuanto a los pagos de los viajes y del pago a Marcelo Grandío por haber compartido el viaje a Uruguay. “En tal caso es parte de una investigación judicial y la Justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez, Gallardo. Que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas es un tema tuyo. Todo lo que tenga que estar declarado está correctamente hecho en cada uno de los Organismo. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que no voy a entrar ni ahora ni nunca porque tampoco lo he hecho antes”, señaló en referencia a otros cruces que tuvieron y, posteriormente, Adorni abandonó la conferencia.

Viaje de Manuel Adorni a Punta del Este: la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de una productora de TV

Con el ingreso de la denuncia por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuario recabar todas las cámaras y documentación vinculadas al hecho denunciado. Además, se libró orden de presentación a la empresa que operó el vuelo para que remita la facturación y comprobantes de pago correspondiente.

Ante esta situación, el juez Ariel Lijo, encargado de la causa, ordenó el secuestro de la factura del vuelo de ida emitida por la empresa "ALPHACENTAURI S.A" en favor de "IMHOUSE S.A", productora de televisión vinculada al periodista Marcelo Grandio -quien también viajó en el avión- por el importe de 4.830 dólares. También secuestró el comprobante de la transferencia realizada el 5 de febrero.

En tal sentido, en cuanto al vuelo de vuelta, se consiguió una factura emitida por la empresa "ALPHACENTAURI S.A" en favor del contador e influencer libertario Agustin Issin Hansen con el detalle del servicio “Servicios Aeronáuticos” por el importe de USD 42250, lo cual habría sido por la contratación de 10 vuelos. Respecto al pago se acompañó una constancia de acreditación de fondos en una cuenta en el exterior.