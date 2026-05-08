8 de mayo de 2026 Inicio
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Qué necesita River para clasificar a octavos de la Copa Sudamericana tras su victoria agónica ante Carabobo

El equipo de Coudet lidera el Grupo H con 10 puntos y tiene múltiples caminos para asegurar su lugar en la siguiente instancia del torneo continental.

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Un triunfo ante Bragantino el 20 de mayo sería determinante para cerrar el pasaje a octavos.

Un triunfo ante Bragantino el 20 de mayo sería determinante para cerrar el pasaje a octavos.

X: River Plate

River se acomodó en la cima del Grupo H de la Copa Sudamericana luego de la victoria agónica ante Carabobo en Venezuela y ahora marcha como único líder a dos fechas del cierre de la fase de grupos. El equipo de Eduardo Coudet acumuló 10 puntos y abrió una brecha importante respecto de sus perseguidores, aunque la clasificación a los octavos de final todavía no está sellada matemáticamente.

El zaguero es una pieza clave para el equipo.
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La distancia con Bragantino y Carabobo, que quedaron con 6 puntos, le da al Millonario un margen considerable para manejar las últimas dos fechas con mayor tranquilidad. Esto se debe a que cuenta con 4 puntos de ventaja sobre 6 por disputarse, por lo que hasta sumando empates tiene posibilidades de pasar de fase, mientras asegurando como mínimo una victoria ya tiene su lugar confirmado en octavos de final.

Pese a eso, la posición en la tabla importa más allá de la clasificación en sí, ya que terminar primero del grupo evita el cruce previo contra un tercero de la Copa Libertadores, una instancia que puede hacerle jugar contra rivales de mayor exigencia y complicar el recorrido hacia la siguiente fase.

El fixture que viene no es fácil. El miércoles 20 de mayo, River recibirá a Bragantino, el rival que más amenaza su liderazgo en el grupo. Luego, el miércoles 27, cerrará la fase regular ante Blooming, mientras Bragantino y Carabobo se enfrentan entre sí. Esa última jornada definirá el orden final del grupo y, la suerte del equipo de Núñez en el torneo continental.

river juanfer penal

Qué necesita River para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana

El escenario más directo es también el más probable, ya que si River suma seis puntos en las dos fechas que restan, se clasifica primero sin necesidad de mirar otros resultados. Lo mismo ocurre si logra cuatro puntos, juntando una victoria y un empate en cualquier orden, ya que en ese caso tampoco depende de lo que hagan Bragantino o Blooming.

Con tres puntos, independientemente de si los obtiene ante Bragantino o ante Blooming, River también se asegura el primer lugar sin importar los demás resultados del grupo. Incluso en el caso de empatar los dos partidos restantes, el Millonario terminaría primero, siempre que Caracas no gane sus dos compromisos, ya que el desempate olímpico favorecería a River en ese escenario.

River - Carabobo

Si River solo consigue un punto, las posibilidades se achican pero no desaparecen. Quedaría primero si el empate es ante Bragantino y Caracas no gana sus dos partidos, o si empata ante Blooming y ninguno de sus perseguidores logra ganar en ambas fechas. El panorama más ajustado se daría si pierde los dos encuentros, ya que en ese caso, dependería de que Bragantino y Caracas tampoco ganen sus dos partidos respectivos.

Existe incluso un escenario de triple empate en el que River terminaría primero por el desempate olímpico: que el Millonario pierda ante Bragantino y Blooming, que Caracas le gane a Blooming y que Bragantino y Caracas empaten en la última fecha. En caso de terminar segundo, River deberá disputar los dieciseisavos de final frente a uno de los terceros de la Copa Libertadores.

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