Viaje de Manuel Adorni a Punta del Este: la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de una productora de TV El juez Ariel Lijo tomó la determinación sobre la empresa vinculada a la Televisión Pública y el contador libertario Agustín Issin Hassen. Por Vanesa Petrillo + Seguir en







Adorni, jefe de Gabinete.

Con el ingreso de la denuncia por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuario recabar todas las cámaras y documentación vinculadas al hecho denunciado. Además, se libró orden de presentación a la empresa que operó el vuelo para que remita la facturación y comprobantes de pago correspondiente.

Ante esta situación, el juez Ariel Lijo, encargado de la causa, ordenó el secuestro de la factura del vuelo de ida emitida por la empresa "ALPHACENTAURI S.A" en favor de "IMHOUSE S.A", productora de televisión vinculada al periodista Marcelo Grandio -quien también viajó en el avión- por el importe de 4.830 dólares. También secuestró el comprobante de la transferencia realizada el 5 de febrero.

En tal sentido, en cuanto al vuelo de vuelta, se consiguió una factura emitida por la empresa "ALPHACENTAURI S.A" en favor del contador e influencer libertario Agustin Issin Hansen con el detalle del servicio “Servicios Aeronáuticos” por el importe de USD 42250, lo cual habría sido por la contratación de 10 vuelos. Respecto al pago se acompañó una constancia de acreditación de fondos en una cuenta en el exterior.

Adorni A partir e la información, la Fiscalía dispuso:

El levantamiento secreto fiscal de IMHOUSE y de Agustín Issin.





El levantamiento del secreto bancario de IMHOUSE.





El pedido de información al banco y a ARCA respecto de las cuentas y movimientos.





Requerimiento a Issin Hansen para que aporte la totalidad de la documentación que posea del vuelo de vuelta.





Pedidos de información en torno a la normativa que regula los viajes, viáticos, alojamiento, emisión de pasajes y eventuales viajes o estadías financiados por terceros respecto de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional .