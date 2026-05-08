Previo a la reunión de Gabinete, Manuel Adorni se mostró con Karina Milei en un acto en Zárate

"Tenemos una Argentina estable y en crecimiento", aseguró el jefe de Gabinete en un breve discurso al participar de la inauguración de un centro industrial automotriz. Además, destacó la "resiliencia" y "flexibilidad" del empresario argentino para adaptarse a "numerosas crisis".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó este viernes de la inauguración de una planta automotriz en la localidad bonaerense de Zárate, previo a la reunión de Gabinete en Casa Rosada , y se mostró con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

"Tenemos una Argentina estable y en crecimiento" , aseguró el funcionario en un breve discurso donde, además, destacó la "resiliencia" y "flexibilidad" del empresario argentino para adaptarse a "numerosas crisis".

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, Adorni reconoció a las autoridades de Mercedes-Benz por “haber confiado en el país a pesar de los vaivenes en el rumbo político” y destacó que la nueva fábrica, que generará un total de 2.500 empleos y permitirá fortalecer la cadena de valor automotriz por su cercanía con el puerto y su potencial exportador, “es un testimonio del cambio de época que estamos viviendo”.

“Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro que cuenta con los fundamentos correctos para que esta vez el cambio de paradigma sea en serio”, sostuvo el jefe de Gabinete, y añadió que “pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista a otra donde empieza a predominar la verdadera estabilidad”.

En ese marco, aseguró que “hay un Gobierno nacional que hace los deberes y tiene un importante apoyo de la gente” y llamó a “no desperdiciar esta oportunidad. Vamos camino a ser un país más próspero, donde inversiones como esta dejan de ser una apuesta y se convierten en una certeza”.

La nueva planta, ubicada en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional N° 9, representa un hito para la industria automotriz nacional, ya que se trata de la primera planta automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años. La inauguración coincidió, además, con los 75 años de Mercedes-Benz en el país.

Adorni Zárate 3 Adorni y un abrazo con Karina Milei.

Al arribar al predio, las autoridades fueron recibidas por el presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, Raúl Barcesat; el CEO de Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert; el CEO de Daimler Buses, Till Oberwörder; y el CEO de Mercedes-Benz para América Latina, Medio Oriente y África, Denis Güven.