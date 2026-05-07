Los videos de la millonaria refacción de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua

Se filtraron los videos de las obras "a todo trapo" en la casa adquirida por el jefe de Gabinete en Exaltación de la Cruz, por las que la Justicia investiga pagos por u$s250.000 en efectivo y sin factura.

Durante la emisión de hoy de Argenzuela , el programa conducido po r Jorge Rial en C5N , se difundieron videos que muestran el proceso de refacción de la casa adquirida por Manuel Adorni en el country Indio Cua , situado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

En las imágenes se confirman cambios casi totales en el inmueble , así como en el jardín y la pileta. “Lo que hizo fue reformarla a todo trapo” , comentó Mauro Federico, integrante del panel de Argenzuela. “Ahí, entre todas las cosas, se puede ver el mármol travertino, que vale una fortuna”.

En un moment o, Rial mostró el antes y el después de la casa, tras las millonarias refacciones : “Miren lo que es esto, la hicieron de vuelta esa casa, ¿saben lo que vale esto?”, reflexionó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sigue en el centro de la polémica por las millonarias reformas que mandó a realizar en el country de Indio Cua, las cuales ascienden a un gasto total de casi u$s250 mil y están siendo investigadas en Comodoro Py. Entre parrillas, cascadas y jacuzzi , el funcionario le encargó al contratista Matias Tabar distintas modificaciones en la propiedad y, según declaró el arquitecto, fueron abonadas en "efectivo y sin factura".

Entre los trabajos encargados por Adorni al contratista se encuentran una bacha de cocina por un valor de u$s296, la construcción de una parrilla por u$s6.500, junto al frente de la misma por u$s7.310, cambios de las ventanas por un valor total de u$s33 mil, la instalación de un dosificador de detergente por u$s96, entre otros ítems.

La contratación en principio se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, aunque según recordó el contratista, hubo un presupuesto inicial de u$S94.000, al que luego se le fueron agregando “extras”.

En el listado presentado ante la Justicia aparecen compras de racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, y mobiliario en general para equipar el hogar. También se registraron varios pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por u$s8.000, otro del 20 de diciembre por u$S6.400, otro del 3 de abril por u$s19.000, otro el 26 de junio por u$s7.500 y el último el 1 de julio por u$s3.300.