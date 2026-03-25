Manuel Adorni se defendió en medio de la polémica y aseguró que "el Presidente tiene mi renuncia a disposición"

El jefe de Gabinete se pronunció por el viaje de su esposa a los Estados Unidos junto a la comitiva presidencial y también por el vuelo privado a Punta del Este. Además, remarcó que, desde el 10 de diciembre de 2023, "todos los funcionarios tiene la renuncia a disposición, corre para todos y yo soy uno de ellos".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , brindó este jueves una conferencia de prensa luego del escándalo por el viaje de su esposa a los EEUU junto a la comitiva presidencial y también por el vuelo privado a Punta del Este. "El Presidente tiene mi renuncia a disposición" , aseguró en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde mantuvo un tenso cruce con la prensa y dio detalles del paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder” , expresó Adorni al comienzo de sus palabras, donde justificó sus ingresos económicos.

Ante una consulta sobre si no le parece antiético toda la situación ocurrida en las últimas semanas con el pago por parte del periodista - y amigo personal - Marcelo Grandío, que cuenta con un programa en la TV Pública, Adorni fue contundente: "En primer lugar vale una aclaración general. Desde el 10 de diciembre de 2023, los que nos sumamos al gabinete nacional y las segundas líneas, tienen la renuncia a disposición del Presidente".

" Corre para todos los funcionarios y yo soy uno de ellos. El Presidente no tiene ni que pedirme la renuncia, ni yo presentarla. Pero no vale para mí, vale para todos los funcionarios del Gobierno. Están siempre las renuncias a disposición desde que cada uno fuimos nombrados", remarcó Adorni.

En la ronda de preguntas, consultado por las denuncias en su contra, Adorni volvió a expresar que en su calidad de jefe de Gabinete no dará detalles que implican interferir con la investigación judicial.

Sin embargo contó que vive en el barrio porteño de Caballito y afirmo que sus propiedades deben ser cotejadas en su declaración jurada, señalando que las denuncias que trascendieron son falsas. "Todo lo que debe estar declarado está declarado. Que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de declaración, organismos públicos y demás corre por cuenta de lo que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos 10 días".

También volvió a insistir que fue él quien pagó el viaje en avión privado a Punta del Este, pese a que la factura figura al nombre de la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien es amigo personal del funcionario.

El jefe de Gabinete también acusó al periodismo de mentir, exigió un pedido de disculpas por las acusaciones en su contra y ante la última pregunta se retiró de Casa Rosada visiblemente enojado.

Adorni volvió a exigir “memoria completa” a 50 años del último golpe de Estado

En otro tramo de la conferencia, Adorni se refirió a los 50 años del último golpe de Estado y reafirmó “la condena del Estado argentino al golpe y a la violencia ejercida en la última dictadura”, al tiempo que insiste con la necesidad de revisar el abordaje oficial sobre los años 70. “Para cerrar este capítulo de nuestra historia es necesario contar la historia completa, sin sesgos ni ocultamientos”, sostiene.

El funcionario cuestiona además las políticas impulsadas desde 2003, al considerar que promovieron “una reconstrucción sesgada y revanchista” que, a su juicio, dificulta la reconciliación social. En ese marco, plantea que el Estado debe condenar “cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar”.

Por último, pone el foco en las Fuerzas Armadas y advierte que, tras décadas de desfinanciamiento, hoy se encuentran “mal pagas e insuficientemente equipadas”. “Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Este gobierno se compromete a reconstruir el instrumento militar y poner a las fuerzas armadas en el lugar que corresponde en una nación seria”, afirmó.