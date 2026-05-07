Manuel Adorni: "Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar"

El jefe de Gabinete ratificó que "la Justicia va a aclarar todo" y adelantó que "el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio". "Milei sabe la verdad", afirmó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , adelantó que " el dolor y el padecimiento no van a quedar en silencio " y precisó que hablará sobre la causa de enriquecimiento ilícito en la que está imputado "cuando la Justicia aclare todo". " Voy a hablar y voy a hablar mucho ", insistió el funcionario este jueves.

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"Hubo otros casos judiciales, como $LIBRA y ANDIS, en los que jamás hemos hablado porque no pensamos obstruir el trabajo de la Justicia ", explicó Adorni en el canal de streaming Neura y afirmó que el presidente Javier Milei "sabe la verdad". Además, agradeció cómo lo defendió el jefe de Estado en LN+ y reveló: "Nunca me contó que iba a salir, es un ser maravilloso ".

“No me importa la carnicería mediática” @fantinofantino pregunta a @madorni la razón por la que aún no se ha expresado frente a tantas acusaciones. pic.twitter.com/lsK0BDJzkz

El ex vocero presidencial sostuvo que "cualquier cosa" que diga se puede tomar como que tiene "la intención de obstruir la Justicia". "No lo voy a hacer. No me importa la carnicería mediática en la que me metieron ", apuntó Adorni.

Al ser consultado sobre si presentará su declaración jurada lo más pronto posible, como pidió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , afirmó: "Sí, obvio, claro, claro". Además, descartó que le haya molestado el pedido de la ex ministra de Seguridad.

Por qué se lo investiga a Manuel Adorni

El jefe de Gabinete fue imputado por enriquecimiento ilícito por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa a cargo del juez Ariel Lijo. La causa comenzó con la averiguación del origen de los fondos de los viajes de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y de las propiedades a nombre de ambos que no figuraban en la declaración jurada del funcionario.

"Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial", detalló Petrillo y aclaró que ese fue el disparador de la decisión. Entre las propiedades estaban el departamento en Caballito y la casa en el country de Exaltación de la Cruz con pileta y cascada.

Uno de los últimos en declarar ante la Justicia fue el contratista Matías Tabar, quien afirmó que Adorni le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por refacciones en la casa en el barrio cerrado.