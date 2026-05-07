7 de mayo de 2026 Inicio
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Manuel Adorni: "Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar"

El jefe de Gabinete ratificó que "la Justicia va a aclarar todo" y adelantó que "el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio". "Milei sabe la verdad", afirmó.

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Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que "el dolor y el padecimiento no van a quedar en silencio" y precisó que hablará sobre la causa de enriquecimiento ilícito en la que está imputado "cuando la Justicia aclare todo". "Voy a hablar y voy a hablar mucho", insistió el funcionario este jueves.

El funcionario dio una entrevista en Neura.
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"Hubo otros casos judiciales, como $LIBRA y ANDIS, en los que jamás hemos hablado porque no pensamos obstruir el trabajo de la Justicia", explicó Adorni en el canal de streaming Neura y afirmó que el presidente Javier Milei "sabe la verdad". Además, agradeció cómo lo defendió el jefe de Estado en LN+ y reveló: "Nunca me contó que iba a salir, es un ser maravilloso".

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El ex vocero presidencial sostuvo que "cualquier cosa" que diga se puede tomar como que tiene "la intención de obstruir la Justicia". "No lo voy a hacer. No me importa la carnicería mediática en la que me metieron", apuntó Adorni.

Por qué se lo investiga a Manuel Adorni

El jefe de Gabinete fue imputado por enriquecimiento ilícito por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa a cargo del juez Ariel Lijo. La causa comenzó con la averiguación del origen de los fondos de los viajes de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y de las propiedades a nombre de ambos que no figuraban en la declaración jurada del funcionario.

"Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial", detalló Petrillo y aclaró que ese fue el disparador de la decisión. Entre las propiedades estaban el departamento en Caballito y la casa en el country de Exaltación de la Cruz con pileta y cascada.

Uno de los últimos en declarar ante la Justicia fue el contratista Matías Tabar, quien afirmó que Adorni le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por refacciones en la casa en el barrio cerrado.

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