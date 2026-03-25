Manuel Adorni: "No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron"

"Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", expreso el jefe de Gabinete al encabezar la primera conferencia de prensa tras las denuncias de enriquecimiento ilícito en su contra.

En vivo: la conferencia de prensa de Manuel Adorni en medio del escándalo y las denuncias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezó este miércoles una conferencia de prensa en Casa Rosada , en medio de la polémica por haber incluido a su esposa en una comitiva oficial durante un viaje a Nueva York y en las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder”, expresó Adorni al comienzo de la conferencia en la que realizó una serie de anuncios. Sobre el funcionario pesan dos investigaciones que tensionan su gestión: una vinculada a un vuelo privado hacia Punta del Este y otra relacionada con una propiedad en un country de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

“Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos, o piso los salarios de los funcionarios tanto como este. Un ministro gana casi la mitad de lo que ganaba con Alberto Fernández", expresó Adorni.

Luego, retomando un relato sin fundamentos, lanzó: " No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron o los que se robaron un PBI” .

Acto seguido buscó correr el foco de las denuncias apuntando contra hechos de corrupción de otros gobiernos. “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas” .

En ese marco, aseguró que “estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten”, aunque evita profundizar: “Como hay una investigación judicial, no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa”.

Manuel Adorni: "Todo lo que tiene que estar declarado está declarado"

En la ronda de preguntas, consultado por las denuncias en su contra, Adorni volvió a expresar que en su calidad de jefe de Gabinete no dará detalles que implican interferir con la investigación judicial.

Sin embargo contó que vive en el barrio porteño de Caballito y afirmo que sus propiedades deben ser cotejadas en su declaración jurada, señalando que las denuncias que trascendieron son falsas. "Todo lo que debe estar declarado está declarado. Que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de declaración, organismos públicos y demás corre por cuenta de lo que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos 10 días".

También volvió a insistir que fue él quien pagó el viaje en avión privado a Punta del Este, pese a que la factura figura al nombre de la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien es amigo personal del funcionario.

El jefe de Gabinete también acusó al periodismo de mentir, exigió un pedido de disculpas por las acusaciones en su contra y ante la última pregunta se retiró de Casa Rosada visiblemente enojado.

Manuel Adorni volvió a exigir “memoria completa” a 50 años del último golpe de Estado

En otro tramo de la conferencia, Adorni se refirió a los 50 años del último golpe de Estado y reafirmó “la condena del Estado argentino al golpe y a la violencia ejercida en la última dictadura”, al tiempo que insiste con la necesidad de revisar el abordaje oficial sobre los años 70. “Para cerrar este capítulo de nuestra historia es necesario contar la historia completa, sin sesgos ni ocultamientos”, sostiene.

El funcionario cuestiona además las políticas impulsadas desde 2003, al considerar que promovieron “una reconstrucción sesgada y revanchista” que, a su juicio, dificulta la reconciliación social. En ese marco, plantea que el Estado debe condenar “cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar”.

Por último, pone el foco en las Fuerzas Armadas y advierte que, tras décadas de desfinanciamiento, hoy se encuentran “mal pagas e insuficientemente equipadas”. “Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Este gobierno se compromete a reconstruir el instrumento militar y poner a las fuerzas armadas en el lugar que corresponde en una nación seria”, afirma.