7 de mayo de 2026 Inicio
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Manuel Adorni busca pasar página y advierte: "Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar y voy a hablar mucho"

El jefe de Gabinete intentó una vez más dejar atrás el escándalo político en el que está inmerso desde hace casi dos meses por irregularidades en su patrimonio, viajes junto a su esposa y gastos millonarios. En una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, reiteró que no se irá del Gobierno, agradeció el apoyo del presidente Javier Milei y minimizó la presión de Patricia Bullrich para que presente su declaración jurada.

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Manuel Adorni

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, intentó una vez más dejar atrás el escándalo político en el que está inmerso desde hace casi dos meses por irregularidades en su patrimonio, viajes junto a su esposa y gastos millonarios.

El funcionario dio una entrevista en Neura.
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En una entrevista con Alejandro Fantino en el canal Neura, el funcionario de Casa Rosada aseguró este jueves que "todo será aclarado en la Justicia" y, en un tono amenazante, anunció: "Cuando se aclare, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho".

"Por mi lugar de poder y por el cargo que ejerzo, cualquier cosa que yo diga puede ser tomada como una obstrucción de la causa, y yo no voy a obstruir el trabajo de la Justicia", aseguró Adorni, quien prometió respuestas futuras una vez que los tribunales emitan una resolución definitiva sobre su situación legal y económica.

"La Justicia va a aclarar todo, y cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho. Más de lo que se imaginan. Porque todo este padecimiento no va a quedar en silencio", desafió el jefe de Gabinete.

Tras 60 días de escrutinio público, Adorni apuntó contra los gobiernos anteriores y cuestionó el rol de los medios. "No me importa la carnicería mediática en la que me metieron. Este proceso me hizo aprender un montón de cosas. Entiendo la lógica que tiene la vieja política, de que a nadie le importaba si se obstruye a la Justicia", expresó.

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En el plano político, el integrante del Ejecutivo aseguró que no se arrepiente "para nada" de haber aceptado en 2023 formar parte del Gobierno, reiteró que no piensa dar un paso al costado y destacó el respaldo del presidente Javier Milei en medio de la crisis.

"Me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y hasta desde lo espiritual. El Presidente tiene convicciones muy firmes. Él jamás ejecutaría a una persona que él considera honesta, decente y leal. No lo va a hacer nunca", afirmó.

Adorni intentó minimizar la presión de Patricia Bullrich para que presente su declaración jurada y buscó mostrarse como "un tipo común"

El jefe de Gabinete minimizó las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich; aseguró que "Pato es una fenómena" y que "spoileó lo de la declaración jurada porque todo el mundo sabía que la iba a presentar antes".

"Si lo tendría que haber dicho o no, es un tema que se puede charlar, pero, ¿cómo lo voy a tomar mal? Era algo que internamente sabíamos todos", señaló Adorni.

A lo largo de toda la charla, el funcionario se victimizó y buscó exhibir un perfil íntimo y sensible al resaltar la contención de su familia y lamentar la exposición pública. "Es injusto y repudiable llevar a mi nene al colegio y que se me tiren diez cámaras encima".

"¿Sabés lo que es estar en la calle con tu nene chiquito y que te griten un insulto? Tenés que tener estómago para insultar a una persona que está con su hijo", remarcó. Luego, recordó el episodio vivido por Axel Kicillof a bordo de un Buquebus en 2013, y aseguró haberlo repudiado en su momento.

Adorni también se desmarcó de la imagen tradicional de la clase política y reforzó su postura de ciudadano común frente a las estructuras estatales. "Yo soy un tipo común, llevo a mis nenes al colegio, no pegamos con los muebles de la Casa Rosada. Claramente no soy un tipo del poder, de la vieja política", finalizó.

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