5 de junio de 2026 Inicio
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Madres y Abuelas de Plaza de Mayo despidieron al Indio Solari: "Sos eterno como Diego y Hebe"

Desde las organizaciones de derechos humanos destacaron la empatía y colaboración del artista a través de su música. "Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte", expresaron.

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El artista era un apoyo para las Madres y Abuelas con la lucha por la identidada de hijos y nietos.

El artista era un apoyo para las Madres y Abuelas con la lucha por la identidada de hijos y nietos.

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La asociación Madres de Plaza de Mayo recordó a Carlos "Indio" Solari tras conocerse la muerte del músico popular este viernes, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir. "Sos eterno, como Diego y Hebe", expresaron.

El Indio Solari falleció a los 77 años. 
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La organización de Derechos Humanos publicó en la red X un texto contundente y emotivo sobre el músico de rock: "Del Indio Solari a la vida, siempre. Querido Indio: las Madres de Plaza de Mayo lamentamos muchísimo tu partida. Te agradecemos para siempre tu arte, tu poesía, tu voz y tu compromiso; tus charlas con Hebe, y aquel poema que nos dedicaste hace tantos años".

Agregaron: "Ya estás para siempre en el corazón de nuestro pueblo. Sos eterno, como Diego, como Hebe. Como nuestro Pañuelo Blanco. Mucha fuerza a tu familia, y a tus millones de seguidores. Y viva la vida, siempre". El comunicado está firmado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y las filiales Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

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Por su parte, desde Abuelas de Plaza de Mayo emitieron un comunicado para darle el último adiós al artista, con un video donde el intérprete hablaba en sus recitales a favor de la recuperación de la identidad de los niños y niñas desaparecidos en la última dictadura cívico-militar de Argentina.

"Nos acompañaste en cada marcha con tus canciones. Tu música se convirtió en cierre colectivo de abrazos y resistencia los 24 de marzo. Te sumaste a las campañas de búsqueda de nuestros nietos y nietas, convocaste al movimiento ricotero a preguntarse por su origen y a toda la sociedad a dudar y cuestionarse promoviendo espíritus críticos y libres", remarcaron.

Agregaron: "Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte. Abrazamos a tu familia y a quienes hoy te lloran. Te vamos a extrañar, Indio querido", remarcaron desde la cuenta oficial de Abuelas.

A 50 años del golpe, el 24 de marzo de 2026, Solari escribió en sus redes: "¡Memoria, Verdad y Justicia! Por la lucha de Abuelas, Madres e Hijos; hasta encontrar al último de los 30.000 desaparecidos", una muestra de su compromiso con los Derechos Humanos.

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