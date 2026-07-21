Nora Colosimo, harta de las especulaciones, reveló detalles del robo en la casa de Wanda Nara La mamá de la mediática, se encontraba cuidando a sus nietos cuando unos delincuentes ingresaron a la mansión de la conductora. El caso está siendo investigado por la justicia italiana. Agregar C5N en









La mamá de Wanda Nara se cansó de las versiones y salió a hablar.

Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, reveló en sus redes sociales toda la verdad sobre el robo que sufrió en la casa de su hija, ubicada en un lujoso barrio de Milán.

Antes de que estallara la polémica, la madre de la mediática atravesó un momento de extrema tensión mientras se encontraba al cuidado de sus nietos en Milán. Todo ocurrió después de que Wanda abandonara Europa para cumplir con un compromiso laboral en New York, tras ser convocada por una reconocida marca. Con la empresaria de viaje, Nora Colosimo quedó a cargo y fue quien contuvo a los menores mientras unos ladrones ingresaron por la ventana y desvalijaron la mansión de la empresaria.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nora reveló los detalles de esa noche e intentó despejar dudas que surgieron tras conocerse la noticia. En el extenso comunicado que escribió, explicó que tanto ella como sus nietos se encontraban en buen estado y que ya realizó la denuncia correspondiente, “paso a agradecer a todas las personas, mis amigas y mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nietos y por mí. Estamos todos bien”, expresó.

Captura: redes sociales. Nora Colosimo y los detalles del robo en Milán Según lo que explicó la madre de la mediática, el hecho ocurrió durante el entretiempo de la final del Mundial entre Argentina y España, cuando ella se encontraba con los hijos de la conductora, “en el entretiempo, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa”, escribió confirmando el robo.

Además aprovechó para enviar un mensaje, a los que dudan de la veracidad del hecho, “el susto y el mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde”, escribió.