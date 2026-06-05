5 de junio de 2026 Inicio
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El escueto comunicado del Gobierno por la muerte del Indio Solari: "Trascendió el ámbito musical"

La secretaría de Cultura se refirió a la figura del exlider de Los Redonditos de Ricota y aseguró que como cantante y compositor "se convirtió en parte del imaginario popular argentino".

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El Indio Solari falleció a los 77 años. 

El Indio Solari falleció a los 77 años. 

Secretaría de Cultura de la Nación.

La secretaria de Cultura de la Nación publicó un escueto comunicado en su web oficial para despedir Carlos Alberto "Indio" Solari, que este viernes falleció a sus 77 años en su casa de Parque Leloir y generó la conmoción del mundo del rock y los fanáticos, que autoconvocaron a una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo para homenajearlo.

La Cámara baja podría ser el escenario del funeral.
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Tras definirlo como un "ícono de la cultura argentina", la cartera a cargo de Leonardo Cifelli destacó que "como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, desarrolló una obra que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte del imaginario popular argentino".

"Su voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática contribuyeron a construir una figura de dimensión mítica", agregaron.

Para a posterior detallar que "a lo largo de su carrera dejó canciones que se convirtieron en clásicos del rock nacional, entre ellas, Jijiji, Juguetes perdidos, La bestia pop, Motor psico, El pibe de los astilleros, Vencedores vencidos, Un ángel para tu soledad, Un poco de amor francés, Masacre en el puticlub, Vamos las bandas y Preso en mi ciudad".

"Su obra, su mirada artística y una relación única con su público, dejaron una huella imborrable en la cultura argentina", completó.

Se trató de la primera, y hasta el momento, la única voz oficial que se refirió a la muerte del Indio. Ni el presidente Javier Milei, funcionarios nacionales ni miembros del Gabinete se pronunciaron en redes sociales.

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