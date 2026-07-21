21 de julio de 2026 Inicio
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Un minuto de aplausos: el homenaje a la Selección que preparan los clubes de todo el país

La iniciativa se extenderá más allá de las fronteras nacionales con los clubes argentinos que participan de los playoff de la Copa Sudamericana.

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Homenajes en todos los estadios del país para la Scaloneta.

Homenajes en todos los estadios del país para la Scaloneta.

@CONMEBOL

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, anunció este martes una serie de homenajes para la Selección en los estadios del país y en la Copa Sudamericana tras la finalización del Mundial 2026. La iniciativa busca reconocer el esfuerzo del plantel conducido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi.

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Tapia hizo público el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí confirmó el pacto formal con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para extender el tributo más allá de las fronteras nacionales.

En su mensaje, el dirigente agradeció a los directivos regionales por permitir esta acción en los torneos continentales. "Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país", expresó el titular de la AFA.

La publicación en la plataforma digital incluyó una imagen institucional con Messi y Scaloni. El diseño gráfico presentó la consigna central de la iniciativa: "Un minuto de aplausos en todas las canchas del fútbol argentino".

Los clubes argentinos exhibirán los reconocimientos en la Copa Sudamericana

La medida oficial se aplicará en los próximos cruces decisivos del certamen regional en el transcurso de esta semana y la próxima. En esta etapa, Tigre, Lanús y Boca Juniors disputan sus respectivos encuentros de playoffs frente a Nacional de Uruguay, Cienciano de Perú y O'Higgins de Chile.

El objetivo de estos compromisos deportivos es obtener la clasificación definitiva hacia los octavos de final. De esta manera, los planteles locales y sus simpatizantes tendrán un momento de comunión colectiva para celebrar la medalla de plata obtenida recientemente.

El primer partido de esta serie se disputó este martes con la visita del equipo de Victoria a Nacional en territorio uruguayo. El anuncio oficial ocurrió apenas unas horas antes de este duelo, situación que imposibilitó la organización operativa de los homenajes en ese estadio.

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