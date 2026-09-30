30 de septiembre de 2026 Inicio
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Luis Caputo y Diego Santilli dialogaron con el ministro de Economía de Francia para reforzar la relación con Argentina

El ministro de Economía y el jefe de Gabinete dialogaron con Roland Lescure con el objetivo de fortalecer el vínculo bilateral, en la previa del discurso que brindará el presidente Javier Milei este jueves en la Argentina Week.

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Luis Caputo y Diego Santilli en la reunión en Francia.

Luis Caputo y Diego Santilli en la reunión en Francia.

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Caputo y Santilli dialogaron con el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, para robustecer la relación con Argentina e intentar atraer inversiones extranjeras. De la reunión también formaron parte el canciller Pablo Quirno y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Macri (CABA), quienes acompañaron a la comitiva presidencial.

Distintos gobernadores acompañaron a Javier Milei en Francia.

Distintos gobernadores acompañaron a Javier Milei en Francia.

El encuentro se enmarcó en la previa del discurso de Milei en la Argentina Week, previsto para este jueves a las 5:30 y donde concurrirá con gobernadores y empresarios. La agenda del jefe de Estado también tiene prevista una bilateral con su par local, Emmanuel Macron, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En tanto, además recibirá una distinción del Paris Economic Forum de la capital francesa como uno de los dos economistas más influyentes del planeta, junto al Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.

Cómo sigue el viaje de Javier Milei a Francia

Jueves 1° de octubre

  • 5:30: palabras del presidente Javier Milei en la Argentina Week, en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Encuentro con gobernadores y reunión con un grupo de 6 a 10 empresarios.
  • 13:50: encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.
  • 15:00: recepción del Presidente de Francia a la delegación oficial argentina que participa de la Argentina Week.

Viernes 2 de octubre

  • 09:30: premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia.
  • 10:00: entrega del premio del París Economic Forum a los economistas más influyentes del planeta. Palabras de agradecimiento del Presidente.
  • Hora a confirmar: acto de cierre de la Argentina Week.
  • 18:00: Partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 3 de octubre

  • 10:00: arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque.
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