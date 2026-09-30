Luis Caputo y Diego Santilli dialogaron con el ministro de Economía de Francia para reforzar la relación con Argentina El ministro de Economía y el jefe de Gabinete dialogaron con Roland Lescure con el objetivo de fortalecer el vínculo bilateral, en la previa del discurso que brindará el presidente Javier Milei este jueves en la Argentina Week. Por Agregar C5N en









Luis Caputo y Diego Santilli en la reunión en Francia.

El ministro de Economía, Luis Caputo, asistió junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al cóctel-cena de bienvenida a los participantes de la Argentina Week en la Embajada Argentina en Francia en la previa del discurso del presidente Javier Milei en París, previsto para este jueves.

Caputo y Santilli dialogaron con el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, para robustecer la relación con Argentina e intentar atraer inversiones extranjeras. De la reunión también formaron parte el canciller Pablo Quirno y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Macri (CABA), quienes acompañaron a la comitiva presidencial.

Distintos gobernadores acompañaron a Javier Milei en Francia. El encuentro se enmarcó en la previa del discurso de Milei en la Argentina Week, previsto para este jueves a las 5:30 y donde concurrirá con gobernadores y empresarios. La agenda del jefe de Estado también tiene prevista una bilateral con su par local, Emmanuel Macron, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En tanto, además recibirá una distinción del Paris Economic Forum de la capital francesa como uno de los dos economistas más influyentes del planeta, junto al Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.