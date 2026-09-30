Javier Milei llegó a Francia para encabezar el Argentina Week y reunirse con Emmanuel Macron

El mandatario aterrizó en París, donde encabezará una serie de eventos en busca de inversiones. El jueves mantendrá un encuentro bilateral con su par francés.

El presidente Javier Milei arribó este miércoles a París, Francia , para encabezar una extensa agenda de actividades que tendrá como principal atracción la nueva edición de Argentina Week y el encuentro bilateral con su par Emmanuel Macron , ambos eventos a concretarse en la jornada de jueves.

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El mandatario aterrizó cerca de las 13 (hora argentina) para asistir a un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada argentina. Antes de su arribo, había invitado a los inversores franceses a "llenarse los bolsillos" en el país.

La comitiva oficial de Milei está integrada por 13 gobernadores , además de la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Javier Milei llegó a Francia para encabezar la Argentina Week y reunirse con Emmanuel Macron @NazaLomagno #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/cuJaAa5Gf1

En tanto, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores que acompañan a Milei son Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Macri (CABA).

En una entrevista con el medio francés Le Point el Presidente aseguró que "los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos".

Para defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), afirmó que la acción de YPF "había caído a 3 dólares" con el kirchnerismo y hoy "supera los 50".

Sobre el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló: "Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo". Recordó que Macron ayudó a destrabar los votos europeos en el FMI y agregó: "Tengo una deuda de gratitud inmensa con él".

La agenda de Javier Milei en Francia

Miércoles 30

13:00 | Arribo a París (hora argentina).

14:00 | Cóctel-cena de bienvenida a los participantes de la Argentina Week en la Embajada Argentina.

Jueves 1°

05:30| Palabras del presidente Javier Milei en la Argentina Week, en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Encuentro con gobernadores

Reunión con un grupo de 6 a 10 empresarios

13:50 | Encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

15:00 | Recepción del Presidente de Francia a la delegación oficial argentina que participa de la Argentina Week.

Viernes 2

09:30 | Premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia.

10:00 | Entrega del premio del París Economic Forum a los economistas más influyentes del planeta. Palabras de agradecimiento del Presidente.

14:30 – Hora a confirmar | Acto de cierre de la Argentina Week.

18:00 | Partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 3