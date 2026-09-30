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Morgan Freeman reveló su secreto para llegar óptimo a los 89 años: "Tomo un puñado de..."

El reconocido actor de Hollywood relató su intensa rutina física y alimenticia para mantenerse activo y trabajando. El ganador del Oscar aseguró que su método funciona. "Todavía estoy aquí", expresó.

Morgan Freeman habló con NBC News y reveló la rutina que lo mantiene activo.

Morgan Freeman habló con NBC News y reveló la rutina que lo mantiene activo.

GettyImages

A sus 89 años y en pleno vigor profesional, el legendario actor Morgan Freeman ha causado conmoción en Hollywood al revelar el secreto de su inagotable energía. El ganador del Oscar aseguró que su método funciona porque "todavía está acá" activo y vigente en la industria.

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Durante una entrevista concedida a NBC News, Freeman reveló que el secreto de su rutina consiste en un drástico y enigmático enfoque sobre la alimentación con el que busca reducir la comida a su mínima expresión. “Como lo menos que puedo. Si inventaran una pastilla, simplemente tomaría la pastilla. No me molestaría en hacer todo lo demás”, reveló.

“Tengo trabajo que hacer. Mantenerme ocupado es una cosa. Pero mucho tiene que ver con la alimentación, con el nivel de energía que uno tiene”, explicó el reconocido actor de Hollywood.

En ese sentido, reveló que consume suplementos vitamínicos que lo mantienen con vigor. "Tomo un puñado de vitaminas y suplementos en la mañana y los acompaño con una bebida antioxidante”, explicó.

Morgan Freeman quedó en medio de una tragedia tras explotar su avión privado
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Morgan Freeman, la voz de Dios

A los 89 años, Morgan Freeman sigue firme al pie del cañón y no tiene ninguna intención de aflojar. Es uno de los actores con mayor trayectoria dentro de la industria del cine y dueño de una voz inconfundible que atravesó generaciones.

En diálogo con la cadena NBC News, Freeman contó cómo vive la fama en lo cotidiano y reveló que la gente lo reconoce al instante, ya sea por su rostro o por su voz: “Me reconocen a mí o reconocen la voz”, explicó.

Para el actor de Todopoderoso no se trata de quedarse quieto, sino de no apurarse a resolver todo ya. En un mundo que pide respuestas rápidas, frenar un poco puede ser más productivo que reaccionar en caliente.

Morgan Freeman, nacido en 1937 en Memphis, hijo de un peluquero y una maestra, descubrió la actuación casi de casualidad, como castigo escolar. Probó suerte en la Fuerza Aérea, pero lo suyo no era volar aviones: en 1959 se volcó al teatro y, de a poco, fue construyendo una carrera sólida. Pasó por Broadway, la tele infantil y recién en 1987 pegó el salto al cine con Street Smart.

Después llegaron joyas como Conduciendo a Miss Daisy, Sueños de libertad y Pecados capitales. En 2005 ganó el Oscar por Million Dollar Baby y siguió con Batman, Invictus y Antes de partir. Todo sin apuro, fiel a esa calma que hoy predica: dejar que la vida suceda, pero con la certeza de que cada paso cuenta.

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