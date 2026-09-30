30 de septiembre de 2026 Inicio
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Periodistas protestaron contra Javier Milei en Francia por los ataques a la prensa: "Desprecia la democracia"

La organización Reporteros Sin Fronteras encabezó una movilización en rechazo a los mensajes agresivos del jefe de Estado, en medio de su visita a París por el Argentina Week.

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La protesta se realizó en París.

La protesta se realizó en París.

X (@RSF_esp)

La organización Reporteros Sin Fronteras encabezó una movilización en París en medio de la visita de Javier Milei, en rechazo de los ataques del Presidente contra los periodistas y medios de comunicación. Además, recordaron distintos mensajes agresivos del jefe de Estado a través de unas pantallas.

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Los manifestantes mostraron distintos carteles irónicos con la leyenda "¡Bienvenido, Milei!", junto a un camión con un cartel en referencia a varios insultos del mandatario contra los comunicadores desde que asumió el cargo, como "periodistas de mierda", "basura repugnante" y "mierdas humanas".

En tal sentido, Reporteros Sin Fronteras publicó un análisis que advirtió que el mandatario publicó 1.674 mensajes contra la prensa entre abril y mayo, lo que representa una media de "más de 35 mensajes de odio diarios".

Reporteros Sin Fronteras encabezó una movilización en Francia.

Reporteros Sin Fronteras encabezó una movilización en Francia.

En tanto, el director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin, alertó en una conferencia de prensa sobre el impacto de los ataques del mandatario. "Los periodistas no son enemigos políticos. Los insultos, las intimidaciones y los ataques reiterados contra los medios alimentan un clima hostil al periodismo y debilitan la libertad de prensa", expresó.

"Cuando un presidente de la República utiliza su cuenta de X para atacar continuamente a la prensa, insultarla, difamarla y presentarla como enemiga del Estado, ejerce todo el peso de su autoridad política para doblegar uno de los pilares de la democracia", agregó.

También cuestionó la postura del jefe de Estado: "Las andanadas de insultos son inaceptables y revelan un profundo desprecio por la democracia. Javier Milei ha elegido profundizar la violencia verbal, los insultos y la desinformación. Es indigno de un alto funcionario público".

La llegada de Javier Milei a Francia para encabezar el Argentina Week y reunirse con Emmanuel Macron

El presidente Javier Milei arribó este miércoles a París, Francia, para encabezar una extensa agenda de actividades que tendrá como principal atracción la nueva edición de Argentina Week y el encuentro bilateral con su par Emmanuel Macron, ambos eventos a concretarse en la jornada de jueves.

El mandatario aterrizó cerca de las 13 (hora argentina) para asistir a un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada argentina. Antes de su arribo, había invitado a los inversores franceses a "llenarse los bolsillos" en el país.

La comitiva oficial de Milei está integrada por 13 gobernadores, además de la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En tanto, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

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