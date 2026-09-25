Crece la presión financiera: el riesgo país escaló por encima de los 600 puntos, el nivel más alto en seis meses El indicador de JP Morgan escaló a 609 puntos básicos, tocando su nivel más alto en seis meses, impulsado por caídas en los bonos soberanos y un escenario internacional exigente. En paralelo, la divisa en el Banco Nación tocó un techo nominal histórico de $1.545 en una rueda con pérdidas bursátiles y caída en las reservas. Por Agregar C5N en









El riesgo país superó los 600 puntos este viernes.

En medio de un marcado deterioro en la confianza de los inversores, el riesgo país argentino elaborado por JP Morgan escaló 31 unidades y superó la barrera de los 600 puntos al ubicarse en 609 puntos básicos, alcanzando su valor más elevado en seis meses (7 de abril, 610 p.b.). El indicador acumuló un alza de casi el 20% en la última semana tras diez alzas consecutivas, en una jornada donde los bonos soberanos en dólares sufrieron un retroceso promedio del 1,2%. La caída de los activos argentinos se produjo a contramano de la tendencia positiva en Wall Street.

El índice S&P Merval registró una caída del 0,96% en su cotización global. El panel principal se vio resentido principalmente por los retrocesos en los papeles de YPF (-2,26%), BME BYMA (-2,04%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,25%). En una rueda dominada por los números rojos, muy pocas acciones lograron desacoplarse de la tendencia bajista del mercado local: Loma Negra se ubicó a la cabeza de las ganancias con una suba del 0,83%, seguida por Grupo Financiero Valores con una leve mejora del 0,18%. En la vereda opuesta, las menores variaciones negativas de la fecha correspondieron a Telecom Argentina (-0,07%), Aluar (-0,12%) y Comercial del Plata (-0,18%).

@FalabellaCorsi Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron una jornada predominantemente negativa, encabezada por las bajas de Edenor con un 3,09%, Banco Macro con un 3,01% y Banco Supervielle con un 2,95%. La tendencia a la baja también afectó con fuerza a otros activos clave del panel como YPF con un 2,82%, Telecom Argentina con un 2,69% y BBVA Argentina con un 2,52%.

En contraste con el panorama generalizado en rojo, solo dos papeles lograron cerrar la rueda en terreno positivo: Bioceres Crop Solutions lideró las subas con un incremento del 0,86%, seguida por Loma Negra que anotó una leve ganancia del 0,21%. Por su parte, las menores bajas del día correspondieron a Cresud con un 0,24% e Irsa con un 0,34%.

@FalabellaCorsi La tensión financiera repercutió de forma directa en el mercado cambiario, donde el dólar mayorista cerró en un precio récord de $1.525,50, mientras que en el Banco Nación cotizó a un nuevo máximo nominal de $1.545 para la venta. En las paridades alternativas, el dólar MEP avanzó a $1.551,93 y el contado con liquidación se ubicó en $1.621,90, al tiempo que el dólar blue se mantuvo invariable en $1.560.