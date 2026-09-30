Inscripción escolar 2027 en la Ciudad: las fechas clave, etapas y el paso a paso para anotarse

Los estudiantes que comienzan el jardín, primaria, secundaria, educación especial o adultos en establecimientos estatales porteños deberán completar un formulario online para empezar el proceso.

El Gobierno de la Ciudad confirmó las fechas del calendario para el proceso de Inscripción Escolar 2027 en las escuelas públicas de gestión estatal. Las familias interesadas deberán iniciar el trámite en forma digital a partir del 5 de octubre y el 6 de noviembre, a través del sistema Inscripción en Línea (IEL) .

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El procedimiento está dirigido a quienes empiecen el nivel inicial, el jardín de infantes, en 2027, 1° grado de Primaria o 1° Año de Secundaria , y para los alumnos que vengan de escuelas privadas, de otras provincias, o países, de educación especial y adultos.

Hay 3 etapas que se deben cumplir para completar el trámite y acceder a la asignación de vacantes: es un requisito para todos los aspirantes que cumplan con el siguiente cronograma oficial:

Se realiza completando el formulario digital en la plataforma del Gobierno de la Ciudad (Sistema IEL) ingresando con cuenta miBA . También se puede tramitar de forma presencial con turno previo o por teléfono llamando a la línea 147.

Es un requisito obligatorio para validar la solicitud. Las familias deben adjuntar la documentación requerida directamente en el sistema o presentarla de forma presencial en los puntos de atención habilitados.

3. Asignación y confirmación de vacantes: a partir del 4 de diciembre

Los resultados estarán disponibles para consulta en la plataforma. Las familias recibirán un correo electrónico con un enlace único para aceptar o rechazar la vacante asignada.

Ayuda y atención personalizada del GCBA

Para resolver las dudas o pedir asistencia en el proceso de Inscripción Escolar 2027 en las escuelas públicas de gestión estatal de la Ciudad, las familias tienen un centro de ayuda a través del 147 o mediante el sistema virtual Boti en WhatsApp (115050-0147). Además, el Ministerio de Educación dispondrá de lugares presenciales de apoyo con turnos previos en las distintas comunas y escuelas cabecera para quienes necesiten ayuda en la carga de documentación o no tengan conectividad.