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Filtraron cuándo será la gran final de Es mi sueño: la fecha confirmada

El ciclo prepara una noche decisiva en El Trece, mientras una inesperada salida sacudió al jurado en plena competencia.

Guido Kaczka conduce el programa.

Guido Kaczka conduce el programa.

El programa Es mi sueño ya tiene fecha para su gran final. Según se filtró, la segunda temporada del reality conducido por Guido Kaczka en El Trece terminará el 22 de diciembre.

¿Quién renunció?
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La definición tendrá además un marco especial: de acuerdo con la información publicada en La Pavada del Diario Crónica, la producción prepara un evento en el Teatro Ópera, donde se conocerá al ganador de esta edición del certamen musical.

La noche contará con los jurados y distintas figuras vinculadas al programa. Entre los nombres adelantados aparecen Abel Pintos, Joaquín Levinton, Jimena Barón y Ángela Leiva, además de invitados que pasaron por el ciclo durante la competencia.

Así, pese a que la nueva etapa de Es mi sueño todavía transita sus primeras instancias, la producción ya proyecta el desenlace. El 22 de diciembre será la jornada elegida para cerrar la temporada y entregar el premio mayor.

Mientras prepara ese cierre, Guido Kaczka también trabaja en sus proyectos televisivos para 2027. La información publicada por La Pavada señala que el conductor y productor piensa en una nueva temporada de Los 8 escalones.

Jimena Barón, jurado de Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka.

Jimena Barón, jurado de Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka.

Por qué Jimena Barón renunció a Es mi sueño

La salida de Jimena Barón del jurado se conoció en las últimas horas. Según reveló Majo Martino en Sálvese quien pueda (SQP), la actriz y cantante está dedicada a las grabaciones de una serie para una reconocida plataforma de streaming, cuyos horarios se superpusieron con los del programa de El Trece.

Barón comparte ese proyecto de ficción con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana. La exigencia del rodaje habría complicado su continuidad en el reality, pese a que ya había grabado algunas participaciones correspondientes a esta segunda temporada.

Un detalle resultó decisivo: según Martino, Jimena no pidió una pausa para regresar después, sino que comunicó directamente su salida definitiva. Sobre las versiones de una interna con el resto del jurado, la periodista sostuvo que la relación entre los integrantes era buena.

Martino sí planteó otra hipótesis que, hasta ahora, no está confirmada: “podrían haber existido diferencias económicas”. Por eso, ese punto permanece como una versión periodística y no como una explicación oficialmente reconocida por Barón o la producción.

El lugar de Jimena Barón quedó en manos de Ángela Leiva, quien celebró su regreso con humor: “Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece”. Y sobre Barón agregó: “Ella está laburando mucho”, antes de aclarar: “Me quedo hasta donde me dé la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo”.

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