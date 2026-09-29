Luis Caputo, de cara el 2027: "No esperamos volatilidad cambiaria, pero nos preparamos como si fuera a pasar" El ministro de Economía volvió a defender la gestión del Gobierno en materia cambiaria y afirmó que “los que piden una devaluación quieren una Argentina pobre”. Por Agregar C5N en









Caputo defendió la gestión del Gobierno en materia cambiaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender la gestión del Gobierno en materia cambiaria y afirmó que "los que piden una devaluación piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre". De cara a 2027, sostuvo que "no esperamos volatilidad cambiaria, pero nos preparamos como si fuera a pasar".

Al fundamentar su optimismo respecto al tipo de cambio y al ordenamiento de las cuentas públicas, el funcionario hizo un diagnóstico crudo sobre la situación inicial de la gestión y ponderó el camino recorrido hasta el momento. En ese sentido, destacó que "una de las cosas de las que nosotros nos sentimos más orgullosos es de que no solo pudimos resolver la peor herencia económica de la historia argentina, yo diría por lejos, sino que además pudimos hacerlo sin recurrir a estas artimañas a las que Argentina recurrió toda la vida".

A su vez, Caputo aprovechó la oportunidad para profundizar sus críticas hacia la oposición y hacia el esquema monetario heredado, ratificando su rechazo a las devaluaciones bruscas como vía para ganar competitividad. Al evaluar el fenómeno de la suba de precios y sus beneficiarios, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que "la inflación no es solo un impuesto para el que menos tiene, sino que es un negocio para el que lo sabe manejar", reforzando la postura del Poder Ejecutivo de mantener el ancla fiscal a toda costa.

En otro tramo de su exposición ante el auditorio empresarial, el ministro repasó los principales indicadores de la macroeconomía y resaltó la previsibilidad lograda en el frente monetario y financiero. Para respaldar sus proyecciones de estabilidad de cara a los próximos años, enfatizó que "por primera vez en nuestra historia, vamos a tener 4 años consecutivos de equilibrio financiero, de equilibrio fiscal en la línea financiera", asegurando que este ordenamiento es el pilar indispensable para garantizar la recuperación sostenida de los salarios y las inversiones.