Filtraron los chats de Maxi Ghione con el taxiboy que lo denunció por privación ilegítima de su libertad El actor quedó detenido en Rafaela y las conversaciones son analizadas por la Justicia. En la denuncia se detalla que la persona que trajo los estupefacientes fue la presunta víctima. Por Agregar C5N en









Los chats entre Maxi Ghione y el taxiboy. Redes sociales

Luego de la denuncia de Emiliano Ezequiel Tarragona hacia el actor Maxi Ghione por amenazas y privación ilegítima de la libertad, se filtraron las conversaciones entre ambos luego de lo sucedido. Allí muestra el intercambio que tuvieron y da detalles de la dinámica de su vínculo.

El hecho se conoció este martes, cuando el mediático fue aprehendido en su casa de la localidad de Lehmann y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela, tras los dichos de la víctima.

Según fuentes policiales y judiciales, Ghione habría contratado al denunciante para un encuentro sexual, tras lo que fue retenido durante varias horas dentro del inmueble. El acusado no solo se negó a pagarle por sus servicios, sino que le apuntó con su arma.

El denunciante aseguró que el actor lo retuvo durante cinco horas y lo amenazó con armas. Redes sociales Ahora se filtró el chat privado entre ambos y se puede ver cómo Ghione le dice a Tarragona: “Te di 130 mil pesos. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia”.

Y luego agrega: "No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida".

Qué dijo la defensa de Maxi Ghione La Policía de Investigaciones (PDI) allanó la vivienda de Maxi Ghione por orden del fiscal Juan Martín Puig (de la Fiscalía de Rafaela - Sunchales) y secuestró varias armas de fuego, a partir de la denuncia de un trabajador sexual que dijo que el actor lo retuvo contra su voluntad, no le pagó los servicios y lo amenazó con un arma. El abogado defensor del actor declaró a los medios que existe una distancia abismal entre lo real y los dichos en la denuncia.