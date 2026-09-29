29 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei llega a París con 13 gobernadores y empresarios para buscar inversiones en la Argentina Week

El mandatario aterrizará este miércoles al mediodía y asistirá a un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada argentina; el jueves mantendrá una bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. Antes de partir, invitó a los inversores franceses a "llenarse los bolsillos" en el país.

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Javier Milei junto a su hermana

Javier Milei junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El presidente Javier Milei llegará este miércoles a París para participar de la Argentina Week, un evento para atraer inversiones al país. El viaje se produce después de su paso por Estados Unidos, donde participó de la 81º Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU).

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Tras partir este martes por la noche, el mandatario arribará a la capital francesa a las 13 del miércoles (hora argentina). Una hora después, asistirá a un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina. Uno de los puntos centrales de su agenda es la reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, prevista para el jueves.

La comitiva oficial de Milei está integrada por 13 gobernadores, además de la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Javier Milei, Karina Milei, Carlos Sadir y Alfredo Cornejo (izq a der) en la Argentina Week.

Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Javier Milei, Karina Milei, Carlos Sadir y Alfredo Cornejo (izq a der) en la Argentina Week.

En tanto, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores que acompañan a Milei son Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Macri (CABA).

Milei defendió el RIGI y elogió a Francia en una entrevista con Le Point

En ese diálogo con el medio francés, el Presidente dijo: "Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos".

Para defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), afirmó que la acción de YPF "había caído a 3 dólares" con el kirchnerismo y hoy "supera los 50".

Sobre el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró: "Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo". Recordó que Macron ayudó a destrabar los votos europeos en el FMI y agregó: "Tengo una deuda de gratitud inmensa con él".

Sobre la compra de submarinos, en la que compite la francesa Naval Group, dijo que elegirán la opción que "mejor sirva a los intereses de los argentinos". Sobre el acuerdo Mercosur-UE, que rechazan los productores agropecuarios franceses, sostuvo: "Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas".

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