Antes de su viaje, Javier Milei hizo un llamado a los inversores franceses: "Vengan a llenarse los bolsillos"

Poco antes de comenzar su visita oficial de tres días a Francia, el presidente Javier Milei dejó un contundente mensaje para los empresarios europeos y destacó las posibilidades de negocio bajo su gestión: "Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina".
El mandatario dio una entrevista a la prensa local donde le consultaron por las firmas francesas que podrían venir a invertir en Argentina, y fue claro en cuanto a su objetivo de atraer capitales europeos: "Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos. Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina".
Entre otras definiciones que dejó Milei, en diálogo con la revista Le point, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cruzó a los cuestionamientos de la oposición, caracterizándolos como una "estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos". En esta línea, habló de los "Hermanos Macana de Los Autos Locos": "Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar".
El libertario aseguró que tiene buena relación con su par francés, Emmanuel Macron, a quien calificó de "amigo" con el que tiene "una deuda de gratitud inmensa" por su rol en la negociación con el FMI. Además, Miei se permitió hacer una broma futbolera: "Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol".
En el reportaje con la publicación francesa, el líder de La Libertad Avanza (LLA) también apuntó a las propuestas fiscales de la izquierda francesa, a las que consideró un "suicidio económico", y se permitió dar un consejo a los votantes galos a siete meses de las elecciones presidenciales: "Si odian a Francia, voten a la izquierda y a la extrema izquierda".
Por último, al ser consultado sobre el debate migratorio que atraviesa Europa, Milei concluyó con una postura tajante: "Si los inmigrantes no se integran a la cultura del país que los recibe, no es inmigración. Es una invasión".
Milei y los números económicos
Para respaldar la efectividad del RIGI y las reformas en marcha, el Presidente remarcó datos del sector energético e hidrocarburos: la acción de YPF cayó a u$s3 dólares en la gestión anterior y actualmente supera los u$s50. En cuanto a la balanza energética, subrayó que pasó de un déficit de u$s5000 millones a un superávit de u$s10.000 millones, y que las exportaciones superarán este año los u$s100.000 millones y llegarán a entre u$s180.000 y u$s200.000 millones en 2031.
La agencia oficial de Milei
Durante su visita oficial a París, el presidente Javier Milei se pondrá al frente de la Argentina Week, un encuentro con empresarios europeos del que también participarán algunos gobernadores aliados a la Casa Rosada. Entre otras actividades, compartirá una conferencia con el economista Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025.