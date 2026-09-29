Antes de su viaje, Javier Milei hizo un llamado a los inversores franceses: "Vengan a llenarse los bolsillos" El mandatario envió un mensaje a los inversores europeos en la previa del encuentro con su par francés, Emmanuel Macron, y la apertura de la Argentina Week. Además, criticó las políticas de la izquierda gala a siete meses de las elecciones en ese país. Por Agregar C5N en









Antes de iniciar su visita oficial de tres días en Francia, Milei concedió una entrevista al semanario Le Point. Redes sociales

Poco antes de comenzar su visita oficial de tres días a Francia, el presidente Javier Milei dejó un contundente mensaje para los empresarios europeos y destacó las posibilidades de negocio bajo su gestión: "Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina".

El mandatario dio una entrevista a la prensa local donde le consultaron por las firmas francesas que podrían venir a invertir en Argentina, y fue claro en cuanto a su objetivo de atraer capitales europeos: "Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos. Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina".

Entre otras definiciones que dejó Milei, en diálogo con la revista Le point, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cruzó a los cuestionamientos de la oposición, caracterizándolos como una "estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos". En esta línea, habló de los "Hermanos Macana de Los Autos Locos": "Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar".

El libertario aseguró que tiene buena relación con su par francés, Emmanuel Macron, a quien calificó de "amigo" con el que tiene "una deuda de gratitud inmensa" por su rol en la negociación con el FMI. Además, Miei se permitió hacer una broma futbolera: "Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol".

En el reportaje con la publicación francesa, el líder de La Libertad Avanza (LLA) también apuntó a las propuestas fiscales de la izquierda francesa, a las que consideró un "suicidio económico", y se permitió dar un consejo a los votantes galos a siete meses de las elecciones presidenciales: "Si odian a Francia, voten a la izquierda y a la extrema izquierda".