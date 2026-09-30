Desalojaron a la familia que estaba ocupando la casa de la tía de L-Gante En medio del conflicto por la propiedad, se llevó adelante el desalojo de las personas que permanecían en la vivienda vinculada al cantante. Agregar C5N en









La justicia ordenó el desalojó que la familia que había ocupado la vivienda en el mes de septiembre. La casa pertenece a la tía y abuela de L-Gante.

El conflicto por la vivienda comenzó semanas atrás, cuando una familia ingresó a una propiedad ubicada en General Rodríguez y vinculada a la familia del artista. Incluso se difundieron imágenes del momento en el que varias personas, entre ellas menores de edad, entraron al inmueble.

El conflicto escaló cuando la pareja que permanecía en la vivienda denunció al cantante y a personas de su entorno por presuntas amenazas para que abandonaran el lugar.

Qué dijo la familia de L-Gante tras el desalojo Claudia, la mamá del artista, habló con Vero Lozano y contó cómo vivió el desalojo de la propiedad. “Por suerte fue todo muy rápido, no tuvimos que esperar”, expresó al referirse a la usurpación. Además, aseguró que la casa ya cuenta on seguridad para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Captura de pantalla: internet Por su parte, Vero, la propietaria de la vivienda, reveló que tuvieron que atravesar dos instancias de mediación para intentar llegar a un acuerdo con la familia que ocupaba el lugar. “En la primera no se presentaron, le cortaron a la fiscal y en la segunda yo me presenté con abogado”, relató.