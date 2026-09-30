La UBA le otorgará a Lionel Messi el título Doctor Honoris Causa: "Es ejemplo de excelencia y humildad"

Como reconocimiento a su trayectoria, humildad y representación del país, el histórico capitán de la Selección argentina recibirá la máxima distinción de la casa de estudios. La ceremonia será el 6 de octubre, en la previa del partido despedida en River.

La distinción de la UBA pone en valor el liderazgo del capitán de la Selección argentina.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió por unanimidad distinguir al ya ex capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , con el premio Doctor Honoris Causa.

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Es la máxima distinción honorífica que concede la institución académica, que decidió otorgársela en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a su rol como embajador de la cultura y la identidad de Argentina a nivel mundial.

"La UBA entregará la máxima distinción, el Doctor Honoris Causa, a Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina, considerado el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas, quien lideró al equipo y trajo la Copa del Mundo 2022 a nuestro país", destacaron desde la institución en redes sociales.

Agregaron: "Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente".

El acto formal de entrega se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, en la antesala del partido de despedida que el astro rosarino disputará con el seleccionado de Lionel Scaloni en el Estadio Monumental de River Plate.

Un homenaje a los valores adentro y afuera de la cancha

Entre los fundamentos de la resolución para entregarle la distinción de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi, las autoridades de la UBA resaltaron que la figura del ganador de ocho Balones de Oro trasciende el ámbito deportivo y se destaca por sus valores de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético.

"Más allá de lo que todas y todos conocemos de Messi, independientemente de los números que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer a una persona humilde, perseverante y ejemplo de nuestra identidad nacional", aseguró el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti subrayó que el galardón representa "un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA en nombre de toda la sociedad argentina" a quien supo transmitir con coraje y respeto los valores de la camiseta nacional.