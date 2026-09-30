30 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La UBA le otorgará a Lionel Messi el título Doctor Honoris Causa: "Es ejemplo de excelencia y humildad"

Como reconocimiento a su trayectoria, humildad y representación del país, el histórico capitán de la Selección argentina recibirá la máxima distinción de la casa de estudios. La ceremonia será el 6 de octubre, en la previa del partido despedida en River.

Por
La distinción de la UBA pone en valor el liderazgo del capitán de la Selección argentina.

La distinción de la UBA pone en valor el liderazgo del capitán de la Selección argentina.

Redes sociales
El astro argentino volvió a ser nominado para el Balón de Oro.
Te puede interesar:

¿Guiño o coincidencia? El sugerente video que publicó el Balón de Oro sobre Messi tras cerrar las votaciones

Es la máxima distinción honorífica que concede la institución académica, que decidió otorgársela en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a su rol como embajador de la cultura y la identidad de Argentina a nivel mundial.

"La UBA entregará la máxima distinción, el Doctor Honoris Causa, a Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina, considerado el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas, quien lideró al equipo y trajo la Copa del Mundo 2022 a nuestro país", destacaron desde la institución en redes sociales.

Agregaron: "Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente".

El acto formal de entrega se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, en la antesala del partido de despedida que el astro rosarino disputará con el seleccionado de Lionel Scaloni en el Estadio Monumental de River Plate.

Un homenaje a los valores adentro y afuera de la cancha

Entre los fundamentos de la resolución para entregarle la distinción de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi, las autoridades de la UBA resaltaron que la figura del ganador de ocho Balones de Oro trasciende el ámbito deportivo y se destaca por sus valores de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético.

"Más allá de lo que todas y todos conocemos de Messi, independientemente de los números que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer a una persona humilde, perseverante y ejemplo de nuestra identidad nacional", aseguró el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti subrayó que el galardón representa "un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA en nombre de toda la sociedad argentina" a quien supo transmitir con coraje y respeto los valores de la camiseta nacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuti Romero, el sucesor de Lionel Messi como capitán de la Selección argentina.

Una nueva era: Así es el equipo titular de la Selección en su primer partido tras el retiro de Messi

Julián y Lautaro compartirán el ataque.

Sin Messi, la Selección se enfrenta con Bolivia en Córdoba

La estrella de Hollywood repasó su encuentro con Joaquín Furriel y elogió a Messi.
play

Anne Hathaway, fascinada por Argentina: de Joaquín Furriel al fanatismo de su hijo por Messi

play

Scaloni, sobre la '10' de Messi: "Hasta que sea su partido, no le vamos a dar la camiseta a nadie"

El partido de despedida de Messi será el martes 6 a las 20, mientras que los otros dos serán a las 21.

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la Selección: a qué hora será el partido despedida de Messi

Lionel Messi va por otra marca en su carrera.

Lionel Messi anotó su gol de tiro libre número 76 y quedó a solo dos tantos del récord histórico mundial

Rating Cero

Javier La Pepa Brizuela, quien entonó el Himno antes del amistoso entre Argentina y Bolivia, es un reconocido cantante cuartetero de Córdoba. 

Quién es Javier Brizuela, el histórico referente del cuarteto que cantó el Himno ante la Selección

Benjamin Vicuña preocupado por la educación de sus hijos.

La preocupación de Benjamín Vicuña porque sus hijos con la China Suárez no estarían escolarizados: "Están encerrados..."

La inesperada reacción del cantante cuando le preguntaron sobre Tiago PZK.

El incómodo momento que protagonizó Luck Ra cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Revelaron qué pasará con Joaquín Levinton en El Trece tras la fuerte denuncia de su ex: "El canal evalúa.."

Juli Poggio habló sobre el vínculo que mantiene con LuckRa. ¿Hay amor?
play

Julieta Poggio se refirió a los rumores de romance con Luck Ra: "No quiero spoilear"

El conflicto por la vivienda vinvulada a la familia de L-Gante comenzó semanas atrás.

Desalojaron a la familia que estaba ocupando la casa de la tía de L-Gante

últimas noticias

Javier La Pepa Brizuela, quien entonó el Himno antes del amistoso entre Argentina y Bolivia, es un reconocido cantante cuartetero de Córdoba. 

Quién es Javier Brizuela, el histórico referente del cuarteto que cantó el Himno ante la Selección

Hace 9 minutos
play
Javier Milei remoto desde París en el Coloquio de IDEA.

Ante empresarios, Milei pidió "paciencia" y prometió más reformas si es reelecto: "No van a reconocer al país"

Hace 19 minutos
Argentina enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026. 

Argentina empata 0 a 0 con Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

Hace 19 minutos
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Fray Luis Beltrán y Bacacay.

Una mujer de 56 años murió atropellada por una formación del tren Sarmiento en el barrio de Flores

Hace 22 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Un juez le dio dos semanas a Donald Trump para que justifique los bombardeos a narcolanchas

Hace 29 minutos